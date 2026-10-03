सेहत की बात: एक बीमारी कैसे बढ़ाने लगती है दूसरी बीमारियों का खतरा? समझें शरीर का कनेक्शन

1 of 4 बीमारियों का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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लाइफस्टाइल और खान-पान की गड़बड़ी ने कई तरह की बीमारियों के खतरे को काफी बढ़ा दिया है। लिहाजा कम उम्र में ही लोग अब डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कैंसर का शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपनी सेहत के लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतते रहने की सलाह दे रहे हैं।



क्या आप जानते हैं कि शरीर में कोई बीमारी होने पर उसका असर हमेशा उसी अंग तक सीमित नहीं रहता। कई बार एक बीमारी धीरे-धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित करने लग जाती है। जिन लोगों का शुगर लेवल लंबे समय तक हाई रहता है उनमें समय के साथ रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान पहुंचाने लगता है जिसका किडनी, आंखों और दिल पर असर हो सकता है। इसी तरह मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप-2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है।



आइए जानते हैं कि कैसे एक बीमारी शरीर के दूसरे हिस्सों पर असर डालने लग जाती है?

2 of 4 डायबिटीज के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe stock

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, शरीर के अलग-अलग अंग एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि एक बीमारी होने पर डॉक्टर दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं की भी जांच कराने की सलाह देते हैं। डायबिटीज से लेकर ब्लड प्रेशर तक में ये समस्या साफ देखी जाती रही है।



डायबिटीज का किडनी-आंखों पर असर



लंबे समय तक ब्लड शुगर हाई रहने से रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इसका असर समय के साथ आपकी आंखों, किडनी, दिल और पैरों पर भी पड़ सकता है। डायबिटीज की बीमारी समय के साथ आपमें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ देता है।



इसलिए अगर आपको ये बीमारी है तो सिर्फ शुगर की जांच काफी नहीं है। समय-समय पर ब्लड प्रेशर, किडनी, आंखों और दिल की जांच भी कराते रहना चाहिए।

3 of 4 मोटापा बढ़ा रहा बीमारियों का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

मोटापा से होने वाली बीमारियां



मोटापा और पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी शरीर में सूजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है। इससे टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है।

मोटापा के शिकार लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और फैटी लिवर जैसी समस्याओं का भी खतरा देखा जाता रहा है। इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ वजन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी माना जाता है।

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4 of 4 किडनी की बीमारियों का खतरा - फोटो : Adobe Stock