हेल्थ टिप्स: अच्छी सेहत वाली डाइट का ये सीक्रेट जानते हैं आप? समझिए हेल्थ का आसान मंत्र

स्वस्थ खाने का मतलब सिर्फ कम खाना या पेट भरना नहीं है। शरीर को नियमित रूप से अलग-अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। रोज एक ही तरह के भोजन से ये जरूरत पूरी करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि दुनियाभर के आहार विशेषज्ञ आहार में विविधता पर जोर दे रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डाइट को स्वस्थ और पौष्टिक रखने के लिए अपने थाली को रंगीन रखने पर ध्यान दें। रंगीन थाली का मतलब है कि भोजन में अलग-अलग तरह की सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, मेवे और दूसरे पौष्टिक चीजें शामिल हों। अलग-अलग रंग वाले फल और सब्जियों में अलग तरह के यौगिक, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। क्या आपकी थाली रंगीन फलों-सब्जियों से भरपूर है?

हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक , स्वस्थ आहार चार चीजों से तय होता है- पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी अच्छी डाइट सिर्फ किसी एक सुपरफूड या एक खास सब्जी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि पूरी थाली के संतुलन पर निर्भर करती है। रंगीन थाली से मिलता है बेहतर पोषण हरी पत्तेदार सब्जियों से लेकर लाल-पीली, नारंगी और बैंगनी रंग की सब्जियों और फलों तक, अलग-अलग पौधों में अलग प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। इसलिए रोज एक ही सब्जी खाने के बजाय अलग-अलग सब्जियां खाएं है। खाने में विविधता बढ़ाने से शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति की जा सकती है।

हर रंग के अलग फायदे थाली में अलग-अलग रंग वाली चीजें बढ़ाने से ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सकती है। जैसे हरी सब्जियां कई जरूरी विटामिन और खनिज देती हैं, जबकि लाल, पीले, नारंगी और बैंगनी रंग के पौधों में अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं।