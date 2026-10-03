हेल्थ टिप्स: अच्छी सेहत वाली डाइट का ये सीक्रेट जानते हैं आप? समझिए हेल्थ का आसान मंत्र

खान-पान को ठीक रखना अच्छी सेहत के लिए कितना जरूरी है, ये हम सभी अच्छे से समझ चुके हैं। पर क्या वास्तव में हमारा खान-पान ठीक है?
स्वस्थ खाने का मतलब सिर्फ कम खाना या पेट भरना नहीं है। शरीर को नियमित रूप से अलग-अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। रोज एक ही तरह के भोजन से ये जरूरत पूरी करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि दुनियाभर के आहार विशेषज्ञ आहार में विविधता पर जोर दे रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डाइट को स्वस्थ और पौष्टिक रखने के लिए अपने थाली को रंगीन रखने पर ध्यान दें।
रंगीन थाली का मतलब है कि भोजन में अलग-अलग तरह की सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, मेवे और दूसरे पौष्टिक चीजें शामिल हों। अलग-अलग रंग वाले फल और सब्जियों में अलग तरह के यौगिक, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। क्या आपकी थाली रंगीन फलों-सब्जियों से भरपूर है?
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खान पान में करें सुधार
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हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वस्थ आहार चार चीजों से तय होता है- पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी अच्छी डाइट सिर्फ किसी एक सुपरफूड या एक खास सब्जी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि पूरी थाली के संतुलन पर निर्भर करती है।
रंगीन थाली से मिलता है बेहतर पोषण
हरी पत्तेदार सब्जियों से लेकर लाल-पीली, नारंगी और बैंगनी रंग की सब्जियों और फलों तक, अलग-अलग पौधों में अलग प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। इसलिए रोज एक ही सब्जी खाने के बजाय अलग-अलग सब्जियां खाएं है। खाने में विविधता बढ़ाने से शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति की जा सकती है।
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डाइट में करें सुधार
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हर रंग के अलग फायदे
थाली में अलग-अलग रंग वाली चीजें बढ़ाने से ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सकती है। जैसे हरी सब्जियां कई जरूरी विटामिन और खनिज देती हैं, जबकि लाल, पीले, नारंगी और बैंगनी रंग के पौधों में अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं।
- कोशिश करें कि हर दिन एक ही तरह की सब्जी या फल खाने के बजाय मौसम के हिसाब से अलग-अलग विकल्प बदलते रहें। इससे डाइट में विविधता बढ़ती है और शरीर को अलग-अलग पोषक तत्व मिलते हैं।
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पौष्टिक चीजों का करिए सेवन
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सिर्फ फल-सब्जियां ही काफी नहीं
स्वस्थ आहार में फल और सब्जियों के साथ साबुत अनाज, दालें और अन्य प्रोटीन वाले स्रोत भी जरूरी हैं। डाइट में पर्याप्त फाइबर के लिए साबुत अनाज, दालें और सब्जियों को शामिल करें। डब्ल्यूएचओ 10 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए रोज कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेने की सलाह देता है।
- फाइबर वाली चीजें खाने से पाचन ठीक रहता है और ये ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के साथ वजन को कंट्रोल रखने में भी मददगार है।
डब्ल्यूएचओ भी स्वस्थ आहार में संयम और संतुलन को जरूरी मानता है। अच्छी सेहत के लिए अलग-अलग पौष्टिक तत्वों पर ध्यान देना जरूरी है। स्वस्थ भोजन के लिए संतुलन, पर्याप्तता, संयम और विविधता चारों जरूरी हैं।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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