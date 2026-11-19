1 of 5 दिन छोटे होने पर मूड और सेहत को बेहतर रखने के तरीके - फोटो : AI







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How Shorter Daylight Hours Affect Your Mood and Health: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। सुबह देर से सूरज निकलना और शाम जल्दी अंधेरा छा जाना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ-साथ सेहत और मूड को भी प्रभावित कर सकता है।



दरअसल, दिन की रोशनी हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। जब सूरज की रोशनी कम मिलती है, तो नींद, ऊर्जा और मूड में बदलाव महसूस हो सकते हैं। कुछ लोगों को सर्दियों में ज्यादा थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और उदासी का अनुभव होता है। वहीं, कुछ लोगों की नींद का पैटर्न भी बदल जाता है।



इस स्थिति को कुछ मामलों में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर (SAD) से जोड़ा जाता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि छोटे दिन हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। सुबह देर से सूरज निकलना और शाम जल्दी अंधेरा छा जाना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ-साथ सेहत और मूड को भी प्रभावित कर सकता है।

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क्या होता है Seasonal Affective Disorder (SAD)?



सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक प्रकार का डिप्रेशन है, जो आमतौर पर साल के किसी खास मौसम में शुरू होता है। कई लोगों में इसके लक्षण सर्दियों के दौरान दिखाई देते हैं।



इसके प्रमुख लक्षण हैं: लगातार उदास या निराश महसूस करना

रोजमर्रा के कामों में रुचि कम होना

जरूरत से ज्यादा नींद आना

लगातार थकान और ऊर्जा की कमी

ज्यादा भूख लगना और वजन बढ़ना

लोगों से मिलने-जुलने का मन न करना

ध्यान लगाने में परेशानी होना

अगर ये लक्षण लगातार बने रहें और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।



सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक प्रकार का डिप्रेशन है, जो आमतौर पर साल के किसी खास मौसम में शुरू होता है। कई लोगों में इसके लक्षण सर्दियों के दौरान दिखाई देते हैं।इसके प्रमुख लक्षण हैं:अगर ये लक्षण लगातार बने रहें और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।

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दिन छोटे होने से सेहत पर क्या पड़ता है असर?



दिन की रोशनी कम होने का असर सिर्फ हमारी दिनचर्या पर नहीं पड़ता, बल्कि शरीर की कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख प्रभाव।



1. मूड में होने लगता है बदलाव



सर्दियों में धूप कम मिलने के कारण कुछ लोगों के मूड पर असर पड़ सकता है। उन्हें उदासी, चिड़चिड़ापन और किसी काम में मन न लगने जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। कुछ लोगों में ये लक्षण सामान्य मौसमी बदलाव होते हैं, जबकि गंभीर और लगातार लक्षण सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर (SAD) का संकेत हो सकते हैं।



2. नींद का पैटर्न हो सकता है प्रभावित



दिन की रोशनी हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी को नियंत्रित करती है। सुबह पर्याप्त रोशनी न मिलने और शाम को जल्दी अंधेरा होने से नींद-जागने के चक्र में बदलाव आ सकता है। कुछ लोगों को ज्यादा नींद आने लगती है, जबकि कुछ की नींद प्रभावित हो सकती है।





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3. शरीर में बढ़ सकती है सुस्ती और थकान



कम रोशनी और नींद के पैटर्न में बदलाव के कारण कुछ लोगों को दिनभर सुस्ती महसूस हो सकती है। उनका किसी काम में मन नहीं लगता और छोटी-छोटी गतिविधियां भी थकाने वाली लग सकती हैं।



4. विटामिन D की कमी का खतरा



सर्दियों में धूप में कम समय बिताने से शरीर में विटामिन D बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। विटामिन D हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। इसकी कमी होने पर हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।





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