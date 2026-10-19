सेहत की बात: क्या नारियल पानी पीने से भी ब्लड शुगर बढ़ने का रहता है खतरा? डायबिटीज के मरीज जान लें ये बातें

1 of 4 नारियल पानी - फोटो : Freepik.com







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जब भी सबसे हेल्दी ड्रिंक्स की बात होती है तो नारियल पानी का सबसे पहले ख्याल आता है। नारियल पानी को इलेक्ट्रोलाइट्स का अच्छा स्रोत माना जाता है, यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को गर्मियों में नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं। गर्मियों में शरीर से पसीने के साथ जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं, जिसके कारण कमजोरी-थकान हो सकती है, नारियल पानी यहां बहुत फायदेमंद हो सकता है।



लेकिन जब बात डायबिटीज के मरीजों की आती है तो सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या शुगर के मरीज नारियल पानी पी सकते हैं? नारियल पानी में प्राकृतिक शुगर और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज को प्रभावित कर सकते हैं।



तो क्या जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उन्हें नारियल पानी नहीं पीना चाहिए?

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2 of 4 नारियल पानी से बढ़ता है शुगर लेवल - फोटो : Freepik.com

नारियल पानी में कितनी शुगर होती है?



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि नारियल पानी में प्राकृतिक रूप से शुगर की मात्रा हो सकती है। एक सामान्य 1 कप (240 मिली) नारियल पानी की में लगभग 8 से 9.6 ग्राम प्राकृतिक शुगर (मुख्य रूप से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज) की मात्रा होती है।

हालांकि बाजार में कई ब्रांड्स के नाम से भी नारियल पानी बेचा जाता है, इसमें शुगर की मात्रा अधिक हो सकती है। इसलिए हमेशा प्राकृतिक नारियल पानी का ही सेवन किया जाना चाहिए।

3 of 4 डायबिटीज में नारियल पानी - फोटो : freepik.com

क्या डायबिटीज में नारियल पानी पीना सुरक्षित है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, चूंकि नारियल पानी में प्राकृतिक शुगर की मात्रा होती है इसलिए इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में नारियल पानी पी सकते हैं। हालांकि इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

नारियल पानी में प्राकृतिक शर्करा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो ब्लड शुगर पर असर डाल सकते हैं।

एक साथ ज्यादा मात्रा पीने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है।

पैकेट वाले नारियल पानी में अतिरिक्त शुगर या अन्य मीठे पदार्थ भी हो सकते हैं। इसलिए लेबल जरूर पढ़ें और हमेशा प्राकृतिक नारियल पानी पीने की ही कोशिश करें।

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4 of 4 डायबिटीज में खान-पान का रखें ध्यान - फोटो : Adobe stock