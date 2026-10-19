हेल्थ अलर्ट: पैरों में होता है सुई चुभने जैसा एहसास, कहीं ये हाई शुगर की वजह से तो नहीं?

1 of 4 पैरों में झनझनाहट की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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डायबिटीज की समस्या दुनियाभर में तेजी से बढ़ती हुई देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार देखे जा रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि दुनियाभर में 20 से 79 वर्ष की आयु के लगभग 58.9 करोड़ वयस्क मधुमेह के साथ जी रहे हैं। लगातार बढ़ी रहने वाली ब्लड शुगर की स्थिति धीरे-धीरे हार्ट, किडनी और आंखों सहित नसों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है।



डायबिटीज के कई मरीजों को पैरों में झनझनाहट, जलन, सुन्नपन या सुई चुभने जैसा एहसास होता रहता है। क्या आप भी इस समस्या के शिकार हैं? इस समस्या को डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। हालांकि, पैरों में झनझनाहट होने का कारण हमेशा डायबिटीज नहीं होता। कई अन्य स्थितियां और विटामिन्स की कमी के कारण भी लोगों को ये दिक्कत हो सकती है।



आइए जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को पैरों में ये दिक्कतें क्यों होती हैं?

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2 of 4 डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe Stock

डायबिटीज में पैरों में झनझनाहट क्यों होती है?



डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या डायबिटीज के मरीजों में पैरों में झनझनाहट का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है। लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहने से नसों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे नसें सही तरीके से संकेत नहीं भेज पातीं और पैरों में जलन, दर्द या झनझनाहट महसूस होने लगती है।

इसके अलावा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और धूम्रपान से भी नसों को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण दर्द, झनझनाहट और जलन जैसी समस्याएं होती हैं।

कुछ मरीजों में विटामिन बी12 की कमी भी इसकी वजह बनती है। इसलिए झनझनाहट होने पर केवल हाई शुगर को जिम्मेदार मानने के बजाय डॉक्टर से सही कारण का पता लगवाना जरूरी है।

3 of 4 पैरों में झनझनाहट की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

पैरों में झनझनाहट के साथ होती हैं ये दिक्कतें



डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं। आमतौर पर शुरुआत में इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती है, लेकिन समय के साथ ये समस्या बढ़ती जाती है।

समस्या बढ़ने के कारण पैरों के तलवों और उंगलियों में जलन, सुई चुभने जैसी दिक्कत, सुन्नपन और दर्द हो सकता है।

इसके अलावा नसों की समस्याओं के कारण कुछ लोगों को पैरों में गर्म या ठंडे का एहसास कम हो सकता है।

नसों पर असर पड़ने से चलने में संतुलन बिगड़ सकता है और चोट लगने का पता भी नहीं चलता। ऐसे में छोटा-सा कट, छाला या घाव भी गंभीर हो सकता है।

यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ डायबिटीज के सभी मरीजों को निरंतर अपने पैरों की खुद से जांच करते रहने की सलाह दी जाती है।

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4 of 4 पैरों में होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik.com