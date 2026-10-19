सेहत: ब्रेन ट्यूमर होने के बाद क्या जी सकते हैं सामान्य जिंदगी? क्यों होती है ये समस्या और कब हो जाएं अलर्ट?

1 of 4 ब्रेन ट्यूमर की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही दिमाग में अजीब सा डर घर कर जाता है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है, क्या ब्रेन ट्यूमर होने के बाद जान बच सकती है?



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि दुनियाभर में, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ट्यूमर के कारण हर साल लगभग ढाई लाख लोगों की मौत हो जाती हैं, जो कैंसर से होने वाली कुल वैश्विक मौतों का लगभग 2.5% है। भारत में भी ब्रेन ट्यूमर को एक बड़े खतरे को तौर पर देखा जा रहा है, जिसके कारण हर साल बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है।



मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं के बढ़ने को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ब्रेन ट्यूमर होने का मतलब जिंदगी खत्म हो गई है, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हर बार ब्रेन ट्यूमर खतरनाक हो ये जरूरी नहीं है। अगर समय रहते इसकी पहचान और इलाज हो जाए तो ट्यूमर के बढ़ने और इसके कारण होने वाले खतरों को कम किया जा सकता है।



मेडिकल साइंस में हुई प्रगति के कारण अब मरीज समय पर इलाज के बाद लंबे समय तक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि ब्रेन ट्यूमर के बाद की स्थिति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि ट्यूमर किस प्रकार का है, कितना बड़ा है और मस्तिष्क के किस हिस्से में है? दुनियाभर में, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ट्यूमर के कारण हर साल लगभग ढाई लाख लोगों की मौत हो जाती हैं, जो कैंसर से होने वाली कुल वैश्विक मौतों का लगभग 2.5% है। भारत में भी ब्रेन ट्यूमर को एक बड़े खतरे को तौर पर देखा जा रहा है, जिसके कारण हर साल बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है।मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं के बढ़ने को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ब्रेन ट्यूमर होने का मतलब जिंदगी खत्म हो गई है, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हर बार ब्रेन ट्यूमर खतरनाक हो ये जरूरी नहीं है। अगर समय रहते इसकी पहचान और इलाज हो जाए तो ट्यूमर के बढ़ने और इसके कारण होने वाले खतरों को कम किया जा सकता है।मेडिकल साइंस में हुई प्रगति के कारण अब मरीज समय पर इलाज के बाद लंबे समय तक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि ब्रेन ट्यूमर के बाद की स्थिति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि ट्यूमर किस प्रकार का है, कितना बड़ा है और मस्तिष्क के किस हिस्से में है?

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2 of 4 ब्रेन ट्यूमर की समस्या - फोटो : Adobe Stock

सबा खान को 27 की उम्र में हुआ था ब्रेन ट्यूमर



हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी और भारतीय ज्वेलरी डिजाइनर सबा अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 27 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर हो गया था। उन्हें सिरदर्द या देखने में परेशानी जैसे कोई आम शुरुआती लक्षण भी नहीं थे। ट्यूमर का पता चलने के बाद उनके ब्रेन की सर्जरी भी हुई।



सबा बताती हैं, 27 साल की उम्र में अचानक मुझे यह समस्या हो गई। कोई चेतावनी नहीं थी, न ही आंखों से जुड़ी कोई दिक्कत थी और न ही सिरदर्द। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मुझे लगे कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। एक बार पब्लिक प्लेस में मुझे बेहोशी हो गई थी जिसके बाद हुई जांच में मुझे इस बीमारी का पता चला। एमआरआई स्कैन में उनके दिमाग के थर्ड वेंट्रिकल में एक शैडो दिखाई दी थी, जिसके आधार पर डॉक्टरों ने इस समस्या के बारे में पता लगाया।



पॉडकास्ट में शामिल न्यूरोसर्जन डॉ. मजदा टुरेल ने बताया कि इस बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। समय पर पहचान और इलाज से मरीज की स्थिति को गंभीर होने से बचाया जा सकता है।

3 of 4 ब्रेन ट्यूमर के बाद होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe stock

क्या ब्रेन ट्यूमर के बाद सामान्य जिंदगी जी सकते हैं?



अमर उजाला से बातचीत में वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ आसिफ हुसैन बताते हैं, ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में कैंसर का ख्याल आता है, पर हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता।

समय पर अगर बीमारी का पता चल जाए और इलाज हो जाए तो ज्यादा मरीज सामान्य दिनचर्या में लौट सकते हैं।

कुछ मामलों में इलाज के लिए सर्जरी, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की जरूरत हो सकती, जबकि कुछ धीमी गति से बढ़ने वाले ट्यूमर में डॉक्टर नियमित जांच के जरिए निगरानी करने की सलाह देते हैं।

बिना कैंसर वाले ट्यूमर कई मामलों में धीरे बढ़ते हैं, लेकिन मस्तिष्क पर दबाव डालने के कारण गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं।

वहीं कैंसर वाले ट्यूमर के इलाज और ठीक होने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि ट्यूमर किस प्रकार और ग्रेड का है। इसी के आधार पर उपचार निर्भर करता है।

ज्यादातर मामलों में इलाज के बाद मरीज काम, पढ़ाई और सामान्य गतिविधियां कर सकते हैं। कुछ को याददाश्त, बोलने, चलने या थकान से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं हालांकि इसे भी सहायक उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।

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4 of 4 ब्रेन में ट्यूमर की समस्या - फोटो : Adobe Stock