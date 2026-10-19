अलर्ट: परिवार में किसी को कैंसर नहीं, फिर भी हो सकती है बीमारी? कैंसर के इन फैक्ट्स से अनजान तो नहीं हैं आप

1 of 4 कैंसर का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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कैंसर का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। कुछ दशकों पहले तक इसे लाइलाज बीमारी माना जाता था, हालांकि समय के साथ मेडिकल साइंस की प्रगति और कारगर दवाओं ने अब न सिर्फ इसके इलाज को आसान बना दिया है, बल्कि कैंसर से ठीक होकर लोग लंबी जिंदगी भी जी रहे हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लाइफस्टाइल, खान-पान की गड़बड़ी के साथ पर्यावरणीय और आनुवांशिक कारकों ने सभी उम्र के लोगों में कैंसर के खतरे को बढ़ा दिया है। अध्ययनों से पता चलता है कि जिन लोगों के माता-पिता या करीबी रिश्तेदारों को कैंसर की समस्या रह चुकी है, उनमें इसका खतरा हो सकता है। ऐसे में क्या जिन लोगों में कैंसर की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, क्या उन्हें कैंसर से सुरक्षित माना जा सकता है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कैंसर एक बड़ा टर्म है जिसके बारे में सभी लोगों को समझना जरूरी है।

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2 of 4 कैंसर की समस्या - फोटो : Adobe Stock

कैंसर कई प्रकार का होता है और हर प्रकार के कैंसर के लक्षण, जोखिम और इलाज अलग होते हैं। कुछ कैंसर शुरुआती जांच से पकड़ में आ जाते हैं, जबकि कुछ के लक्षण बहुत देर से दिखाई देते हैं। ऐसे में बीमारी को लेकर सही जानकारी, समय पर जांच और उचित इलाज को समझना जरूरी है। आइए इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं।



कई बीमारियों का समूह है कैंसर



कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि कई बीमारियों का समूह है। स्तन, फेफड़े, मुंह, सर्विक्स, प्रोस्टेट और ब्लड कैंसर इसके अलग-अलग प्रकार हैं। इनके लक्षण, जोखिम और इलाज अलग होते हैं। हर कैंसर में गांठ बनना जरूरी नहीं है। कई बार कैंसर शरीर में बढ़ता रहता है पर लंबे समय तक इसका पता ही नहीं चल पाता। कैंसर को पहचानने में जितनी देरी होती है इसके इलाज में उतनी मुश्किलें हो सकती हैं।

3 of 4 कैंसर का खतरा - फोटो : Adobe Stock

कैंसर में हमेशा दर्द नहीं होता



कई कैंसर शुरुआती चरण में बिना दर्द या स्पष्ट लक्षणों के भी हो सकते हैं। दर्द के अलावा अगर बिना कारण वजन घट रहा है, लगातार खांसी आ रही है, शरीर में कहीं नई गांठ है या फिर मल या पेशाब में खून और असामान्य रक्तस्राव जैसे दिक्कतें हो रही हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। इनका मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन परेशानी बनी रहे तो डॉक्टर से जांच जरूर करा लें।



परिवार में कैंसर न हो, तब भी हो सकती है खतरा



सभी कैंसर आनुवंशिक नहीं होते। बढ़ती उम्र, तंबाकू-शराब, एचपीवी जैसे संक्रमण और पर्यावरणीय कारक भी कैंसर का जोखिम बढ़ा देते हैं। इसलिए तंबाकू-शराब से दूर बनाना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना आपको कैंसर के खतरे से बचाने में मदद कर सकता है। परिवार में कैंसर नही हैं पर अगर आप रसायनों के अधिक संपर्क में रहते हैं या फिर मोटापे का शिकार हैं तो भी कैंसर का खतरा हो सकता है।

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4 of 4 पेट के कैंसर का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI