अलर्ट: परिवार में किसी को कैंसर नहीं, फिर भी हो सकती है बीमारी? कैंसर के इन फैक्ट्स से अनजान तो नहीं हैं आप

कैंसर का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। कुछ दशकों पहले तक इसे लाइलाज बीमारी माना जाता था, हालांकि समय के साथ मेडिकल साइंस की प्रगति और कारगर दवाओं ने अब न सिर्फ इसके इलाज को आसान बना दिया है, बल्कि कैंसर से ठीक होकर लोग लंबी जिंदगी भी जी रहे हैं।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लाइफस्टाइल, खान-पान की गड़बड़ी के साथ पर्यावरणीय और आनुवांशिक कारकों ने सभी उम्र के लोगों में कैंसर के खतरे को बढ़ा दिया है। अध्ययनों से पता चलता है कि जिन लोगों के माता-पिता या करीबी रिश्तेदारों को कैंसर की समस्या रह चुकी है, उनमें इसका खतरा हो सकता है। ऐसे में क्या जिन लोगों में कैंसर की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, क्या उन्हें कैंसर से सुरक्षित माना जा सकता है?
स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कैंसर एक बड़ा टर्म है जिसके बारे में सभी लोगों को समझना जरूरी है।
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कैंसर की समस्या
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कैंसर कई प्रकार का होता है और हर प्रकार के कैंसर के लक्षण, जोखिम और इलाज अलग होते हैं। कुछ कैंसर शुरुआती जांच से पकड़ में आ जाते हैं, जबकि कुछ के लक्षण बहुत देर से दिखाई देते हैं। ऐसे में बीमारी को लेकर सही जानकारी, समय पर जांच और उचित इलाज को समझना जरूरी है। आइए इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं।
कई बीमारियों का समूह है कैंसर
कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि कई बीमारियों का समूह है। स्तन, फेफड़े, मुंह, सर्विक्स, प्रोस्टेट और ब्लड कैंसर इसके अलग-अलग प्रकार हैं। इनके लक्षण, जोखिम और इलाज अलग होते हैं। हर कैंसर में गांठ बनना जरूरी नहीं है।
- कई बार कैंसर शरीर में बढ़ता रहता है पर लंबे समय तक इसका पता ही नहीं चल पाता। कैंसर को पहचानने में जितनी देरी होती है इसके इलाज में उतनी मुश्किलें हो सकती हैं।
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कैंसर का खतरा
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कैंसर में हमेशा दर्द नहीं होता
कई कैंसर शुरुआती चरण में बिना दर्द या स्पष्ट लक्षणों के भी हो सकते हैं। दर्द के अलावा अगर बिना कारण वजन घट रहा है, लगातार खांसी आ रही है, शरीर में कहीं नई गांठ है या फिर मल या पेशाब में खून और असामान्य रक्तस्राव जैसे दिक्कतें हो रही हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। इनका मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन परेशानी बनी रहे तो डॉक्टर से जांच जरूर करा लें।
परिवार में कैंसर न हो, तब भी हो सकती है खतरा
सभी कैंसर आनुवंशिक नहीं होते। बढ़ती उम्र, तंबाकू-शराब, एचपीवी जैसे संक्रमण और पर्यावरणीय कारक भी कैंसर का जोखिम बढ़ा देते हैं। इसलिए तंबाकू-शराब से दूर बनाना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना आपको कैंसर के खतरे से बचाने में मदद कर सकता है। परिवार में कैंसर नही हैं पर अगर आप रसायनों के अधिक संपर्क में रहते हैं या फिर मोटापे का शिकार हैं तो भी कैंसर का खतरा हो सकता है।
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पेट के कैंसर का खतरा
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लक्षण न होने पर भी स्क्रीनिंग जरूरी
चूंकि कुछ प्रकार के कैंसर में शुरुआत में लक्षण नहीं दिखते, यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ 40 की उम्र के बाद सभी लोगों को डॉक्टर की सलाह पर नियमित स्क्रीनिंग कराने की सलाह देते हैं। स्क्रीनिंग से बिना लक्षण वाले कैंसर या उनसे पहले होने वाले बदलावों का पता लगाया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी या पैप टेस्ट और स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राफी की मदद से समय रहते समस्या का पता लगाया जा सकता है।
कुछ संक्रमण भी बढ़ाते हैं कैंसर का खतरा
कुछ प्रकार की संक्रामक बीमारियां भी आपमें कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। एचपीवी संक्रमण से सर्वाइकल कैंसर का खतरा रहता है, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण से लिवर कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। एच. पाइलोरी बैक्टीरिया का संक्रमण पेट के कैंसर के जोखिमों का कारण बन सकता है, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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