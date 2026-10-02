हेल्थ टिप्स: शरीर ही नहीं दिमाग भी हो रहा है आपकी इन आदतों से परेशान, तुरंत करें सुधार

1 of 4 स्ट्रेस की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, काम करने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता से है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है, उसी तरह दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी अपनी आदतों पर नजर रखना जरूरी है।



आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कई ऐसी आदतें आम हो गई हैं, जो धीरे-धीरे मानसिक और भावनात्मक सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। खासकर बढ़ती उम्र के साथ इन पर ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है।

2 of 4 स्ट्रेस-एंग्जाइटी की समस्या - फोटो : Freepik.com

इन आदतों पर रखें नजर



हमारी दिनचर्या में शामिल छोटी-छोटी चीजें लंबे समय में मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं।

देर रात तक मोबाइल चलाना, अच्छी नींद न लेना, लगातार नकारात्मक सोच और खानपान को लेकर लापरवाही ऐसी ही आदतें हैं, जिनका सेहत पर नकारात्मक असर हो सकता है।

अगर समय रहते इनकी पहचान कर ली जाए और इनमें बदलाव किया जाए, तो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

3 of 4 बढ़ता स्क्रीन टाइम नुकसानदायक - फोटो : Freepik.com

सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना



मोबाइल फोन और सोशल मीडिया आज जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बच्चे हों या बड़े, कई लोग दिन का काफी समय वीडियो, पोस्ट और अलग-अलग तरह की सामग्री देखते हुए गुजार देते हैं।

लगातार स्क्रीन देखते रहने से दिमाग को आराम और वास्तविक जीवन की गतिविधियों के लिए कम समय मिल सकता है।

सोशल मीडिया पर लगातार मिलने वाली गैरजरूरी या अनहेल्दी कंटेंट भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सावधानी जरूरी है।



नींद को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी



अच्छी नींद सिर्फ शरीर की थकान दूर करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के सामान्य कामकाज के लिए भी अहम है। लगातार कम सोने से ध्यान केंद्रित करने, चीजों को याद रखने और सही निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। नींद की कमी तनाव और चिंता जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है और मूड पर भी असर डाल सकती है। इसलिए रोजाना करीब 7 से 9 घंटे की अच्छी और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए।

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4 of 4 निगेटिव थिंकिंग का असर - फोटो : Freepik.com