1 of 4 अच्छी सेहत के लिए हेल्दी खाना जरूरी - फोटो : Amarujala.com/AI

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जब भी बात सेहत को ठीक रखने की आती है तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपनी डाइट में सुधार करने की सलाह देते हैं। हम दिनभर में जो कुछ भी खाते-पीते हैं शरीर पर उसका सीधा असर होता है। इतना ही नहीं दिन में आप कितनी बार खाते हैं ये भी बड़ा मायने रखता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डायबिटीज और दिल की बीमारी वाले लोगों को खान-पान से लेकर खाने का समय तक सभी बातों का गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए।



अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि डायबिटीज और शुगर के मरीजों को कितनी बार खाना चाहिए? अगर आप भी इस सवाल को लेकर अक्सर उलझन में रहते हैं तो आइए इसका जवाब जान लेते हैं।

2 of 4 अच्छी सेहत के लिए खान-पान को ठीक रखना जरूरी - फोटो : Amarujala.com/AI

डायबिटीज और हार्ट के मरीज खान-पान को रखें ध्यान



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डायबिटीज और हार्ट के मरीजों को कितनी बार खाना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं?

डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें सीधे ब्लड शुगर को प्रभावित करती हैं। वहीं, इंसुलिन और कुछ दवाओं के साथ खाने के समय का भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है।

आमतौर पर नाश्ता, लंच और डिनर नियमित समय पर लेना ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है।

इसके अलावा बीच में छोटा और पौष्टिक स्नैक लिया जा सकता है। लेकिन बिना भूख के बार-बार खाते रहना ठीक नहीं है।

3 of 4 डायबिटीज में खान-पान का रखें ध्यान - फोटो : Adobe Stock

डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट और पोर्शन पर नजर रखें



डॉक्टर कहते हैं, डायबिटीज में सिर्फ खाने का समय नहीं, आप कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खा रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक भूखे रहने के बाद अचानक बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी वाली चीजें खाना ब्लड शुगर को बिगाड़ सकता है।

डायबिटीज के मरीजों को थाली में सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और प्रोटीन की मात्रा अधिक रखनी चाहिए।

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4 of 4 दिल की बीमारी का खतरा - फोटो : Adobe Stock