सेहत की बात: आखिर कैसे बन जाता है ब्रेन में ट्यूमर, किन्हें इसका ज्यादा खतरा? यहां जानिए सबकुछ

1 of 4 कहीं आपको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं? - फोटो : Amarujala.com/AI







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ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में कैंसर का ख्याल आ जाता है, लेकिन हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कुछ ट्यूमर धीरे-धीरे बढ़ते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते, जबकि कुछ तेजी से बढ़ने वाले और गंभीर हो सकते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, मस्तिष्क या उसके आसपास की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि ट्यूमर का कारण बनती है। ज्यादातर मामलों में यह साफ नहीं होता कि ब्रेन की कोशिकाओं में ऐसी गड़बड़ी आखिर शुरू क्यों हुई। यानी हमेशा किसी एक आदत, खान-पान या रोजमर्रा की गलती को इसका कारण नहीं माना जा सकता।



हालंकि कुछ ऐसे कारण और स्थितियां हैं, जिनमें ब्रेन ट्यूमर का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में बढ़ सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

2 of 4 ब्रेन में ट्यूमर की दिक्कत - फोटो : Adobe Stock

ब्रेन ट्यूमर का खतरा



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, उम्र बढ़ने के साथ आपमें ब्रेन ट्यूमर का खतरा भी बढ़ने लगता है। जो लोग अक्सर रेडिएशन का संपर्क में रहते हैं या परिवार में पहले से किसी को ट्यूमर रहा है उनमें इसका जोखिम अधिक देखा जाता है। कई मामलों में शरीर के किसी दूसरे हिस्से का कैंसर भी कभी-कभी ब्रेन तक फैल सकता है। इसलिए जोखिमों को समझना जरूरी है।

ब्रेन में बनने वाले ज्यादातर प्राइमरी ट्यूमर सीधे ब्रेन या उसके आसपास के ऊतकों से शुरू होते हैं, उनका सटीक कारण पता नहीं चल पाता।

कोशिकाओं के डीएनए में होने वाले बदलाव के कारण खतरा बढ़ जाता है और वे असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं। इसलिए ब्रेन ट्यूमर होने के लिए किसी एक आदत को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

3 of 4 ब्रेन ट्यूमर की दिक्कत - फोटो : Freepil.com

उम्र बढ़ने के साथ ट्यूमर का खतरा



ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन कुछ प्रकार के ट्यूमर उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा देखे जाते हैं। बच्चों में कुछ अलग प्रकार के ब्रेन ट्यूमर ज्यादा पाए जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ हर व्यक्ति हाई रिस्क में है, बल्कि अलग-अलग ट्यूमर के लिए उम्र का असर अलग हो सकता है।

रेडिएशन कोशिकाओं के डीएनए में बदलाव कर सकती है, इसलिए इससे ब्रेन ट्यूमर का खतरा अधिक हो सकता है।

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेडिएशन भी खतरनाक हो सकता है।

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4 of 4 ब्रेन ट्यूमर की समस्या - फोटो : Adobe stock