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जान लें: खाली पेट लहसुन खाना कितना सही? जानें किन लोगों को रहना चाहिए सावधान

Tue, 29 Sep 2026 03:29 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 29 Sep 2026 03:29 PM IST
सार

Health Benefits of Garlic: आज के समय में एक ट्रेंड चल रहा है, जिसमें लोग सुबह खाली पेट लहसुन खा रहे हैं। क्या ये वाकई फायदेमंद है, आइए इस लेख में जानते हैं। 

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खाली पेट लहसुन खाना कितना सही? - फोटो : AI
Health Benefits of Garlic: आजकल सोशल मीडिया पर सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने का ट्रेंड तेजी से चर्चा में है। इसे लेकर दावा किया जाता है कि रोजाना लहसुन खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है और पाचन भी बेहतर हो सकता है। 


लहसुन में कई सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इसे लंबे समय से पारंपरिक खान-पान में इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि, लहसुन को किसी बीमारी का इलाज या चमत्कारी घरेलू नुस्खा मानना सही नहीं है। 

इसलिए यह समझना जरूरी है कि रोज सुबह खाली पेट लहसुन खाने के वास्तव में क्या संभावित फायदे हैं, किन लोगों को इससे सावधानी बरतनी चाहिए और इसे अपनी डाइट में शामिल करने का सही तरीका क्या हो सकता है।
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खाली पेट लहसुन खाना कितना सही? - फोटो : freepik.com

लहसुन में क्या खास होता है?

 लहसुन में सल्फर युक्त कई यौगिक पाए जाते हैं। इनमें एलिसिन सबसे ज्यादा चर्चित यौगिकों में से एक है, जो लहसुन को काटने या कुचलने पर बनने लगता है। लहसुन में कुछ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक भी पाए जाते हैं।

 
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खाली पेट लहसुन खाना कितना सही? - फोटो : AI
 क्या लहसुन ब्लड प्रेशर में मदद कर सकता है?

 कुछ शोधों में लहसुन या लहसुन से बने सप्लीमेंट्स के सेवन और ब्लड प्रेशर में मामूली कमी के बीच संबंध देखा गया है। लेकिन इसका असर हर व्यक्ति में समान नहीं होता और लहसुन को ब्लड प्रेशर की दवाइयों का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

 
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खाली पेट लहसुन खाना कितना सही? - फोटो : Adobe Stock
कोलेस्ट्रॉल पर क्या असर पड़ सकता है?

 लहसुन के सेवन को लेकर कोलेस्ट्रॉल पर भी कई अध्ययन हुए हैं। कुछ शोधों में कुल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में मामूली बदलाव देखे गए हैं, लेकिन परिणाम हर अध्ययन में एक जैसे नहीं रहे हैं। इसलिए केवल सुबह खाली पेट लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल सामान्य होने का दावा करना सही नहीं है।

 
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खाली पेट लहसुन खाना कितना सही? - फोटो : Freepik.com
 क्या खाली पेट लहसुन खाने से वजन कम होता है?

 लहसुन को वजन घटाने वाला चमत्कारी खाद्य पदार्थ मानना सही नहीं है। वजन कम करने के लिए कुल कैलोरी सेवन, संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और जीवनशैली ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 
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