1 of 5 गट हेल्थ - फोटो : Ai







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Poor Gut Health Symptoms: आंतें हमारे पाचन तंत्र का अहम हिस्सा हैं। भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करने और मल को बाहर निकालने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंतों की सेहत प्रभावित होने पर पेट से जुड़ी कई परेशानियां सामने आ सकती हैं। कब्ज, बार-बार दस्त, पेट फूलना, गैस और पेट में दर्द जैसे लक्षण आम हैं, लेकिन अगर ये समस्याएं लंबे समय तक बनी रहें या बार-बार लौटें, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार खानपान, पानी की कमी, तनाव या किसी खाद्य पदार्थ के प्रति संवेदनशीलता के कारण भी ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।



आंतों की सेहत का असर व्यक्ति की दिनचर्या और पोषण पर भी पड़ सकता है। कुछ आंत संबंधी बीमारियों में पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित हो सकता है, जिससे कमजोरी या वजन घटने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि, केवल लक्षणों के आधार पर आंतों की बीमारी का पता नहीं लगाया जा सकता। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है।

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2 of 5 कब्ज की समस्या - फोटो : Freepik.com

आंतों की सेहत बिगड़ने पर दिख सकते हैं ये 7 बदलाव

बार-बार कब्ज होना यदि मल त्याग में परेशानी होती है, मल कठोर रहता है या पेट पूरी तरह साफ नहीं होने का एहसास होता है, तो यह कब्ज का संकेत हो सकता है। कम फाइबर वाला भोजन, कम पानी पीना और शारीरिक गतिविधि की कमी इसके आम कारण हैं। बार-बार दस्त लगना लगातार पतला मल आना संक्रमण, खाद्य असहिष्णुता या पाचन तंत्र से जुड़ी दूसरी समस्याओं के कारण हो सकता है। दस्त के दौरान शरीर में पानी की कमी होने का खतरा रहता है।

3 of 5 गैस की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

पेट फूलना और ज्यादा गैस बनना भोजन के बाद पेट में भारीपन, गैस या सूजन महसूस होना कई कारणों से हो सकता है। यदि यह समस्या लगातार बनी रहती है या दर्द के साथ होती है, तो चिकित्सकीय सलाह लें।

पेट में बार-बार दर्द या ऐंठन बार-बार पेट दर्द होना कब्ज, संक्रमण या आंत संबंधी अन्य समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। दर्द की जगह, तीव्रता और उसके साथ दिखने वाले दूसरे लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है।

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4 of 5 मल त्याग की आदतों में बदलाव - फोटो : Freepik.com

बिना वजह वजन कम होना खानपान या व्यायाम में बदलाव किए बिना वजन घटने पर जांच करानी चाहिए। कुछ पाचन संबंधी बीमारियां पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकती हैं।

मल त्याग की आदतों में बदलाव सामान्य से अधिक या कम बार मल त्याग होना, मल के स्वरूप में लगातार बदलाव या लंबे समय तक परेशानी बने रहना डॉक्टर से परामर्श लेने की वजह हो सकती है।

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5 of 5 थकान और कमजोरी - फोटो : Adobe