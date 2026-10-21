1 of 5 बीमारी के 7 संकेतों को न करें इग्नोर - फोटो : Ai

Signs Of Serious Illness : कई बार हमारा शरीर किसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में पहले ही संकेत देने लगता है, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में हम इन बदलावों को सामान्य थकान, मौसम का असर या काम का तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लगातार थकान रहना, बिना वजह वजन कम होना, बार-बार बुखार आना या लंबे समय तक खांसी बने रहना ऐसे लक्षण हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो, लेकिन अगर शरीर में लगातार असामान्य बदलाव हो रहे हैं, तो उनकी वजह जानना महत्वपूर्ण है।



डॉक्टरों के अनुसार, किसी बीमारी की पहचान केवल लक्षण देखकर नहीं की जा सकती। इसके लिए व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री, शारीरिक जांच और जरूरत के अनुसार ब्लड टेस्ट या अन्य जांच की मदद ली जाती है। इसलिए शरीर में होने वाले बदलावों को समय रहते पहचानना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टरों के अनुसार, किसी बीमारी की पहचान केवल लक्षण देखकर नहीं की जा सकती। इसके लिए व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री, शारीरिक जांच और जरूरत के अनुसार ब्लड टेस्ट या अन्य जांच की मदद ली जाती है। इसलिए शरीर में होने वाले बदलावों को समय रहते पहचानना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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शरीर में दिखने वाले 7 लक्षण, जिन्हें नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

लगातार थकान और कमजोरी रहना पर्याप्त नींद लेने के बाद भी अगर हर समय थकान महसूस होती है, तो इसकी वजह खून की कमी, थायरॉइड की समस्या, डायबिटीज, नींद की कमी या दूसरी स्वास्थ्य स्थितियां हो सकती हैं। अगर थकान कई हफ्तों तक बनी रहे या रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगें, तो डॉक्टर से परामर्श लें।

बिना वजह वजन कम होना खानपान या व्यायाम में बदलाव किए बिना वजन कम होना ध्यान देने योग्य संकेत है। इसके पीछे थायरॉइड, डायबिटीज, पाचन संबंधी समस्याएं या अन्य बीमारियां हो सकती हैं। लगातार वजन घटने पर जांच कराना जरूरी है।

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बार-बार बुखार आना बुखार शरीर में संक्रमण सहित कई कारणों से हो सकता है। यदि बुखार बार-बार लौटता है, लंबे समय तक बना रहता है या इसके साथ कमजोरी, रात में पसीना अथवा वजन कम होने जैसे लक्षण भी हैं, तो चिकित्सकीय सलाह लें। लंबे समय तक खांसी बने रहना खांसी आमतौर पर सामान्य संक्रमण या एलर्जी के कारण हो सकती है। लेकिन तीन सप्ताह से ज्यादा खांसी बने रहने, खांसी में खून आने या साथ में वजन घटने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

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बार-बार प्यास लगना और पेशाब आना अगर सामान्य से ज्यादा प्यास लगती है और बार-बार पेशाब जाना पड़ता है, तो यह डायबिटीज के संभावित संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर की सलाह से ब्लड शुगर की जांच कराएं। सांस फूलना या सामान्य काम में भी परेशानी होना थोड़ी-सी गतिविधि में असामान्य रूप से सांस फूलना हृदय, फेफड़ों, खून की कमी या दूसरी समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। यदि सांस लेने में अचानक या गंभीर परेशानी हो, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

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