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RRB ALP, Technician परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी, ये रहा सीधा लिंक
जॉब डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 24 Mar 2019 10:02 AM IST
आरआरबी एएलपी, तकनीशियन स्कोरकार्ड, अंतिम उत्तर कुंजी: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) एएलपी, तकनीशियन के पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) स्टेज 2 का आयोजन 21 जनवरी, 22, 23 और 9 फरवरी, 2019 को किया गया था। अपनी उत्तर कुंजी देखने के लिए अगली स्लाइड देखें।