Board of Control for Cricket in India Recruitment 2019: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में कानूनी सलाहकार के पदों पर भर्तियां हो रही हैं। बता दें, कानूनी सलाहकार वरिष्ठ कानूनी सलाहकार को रिपोर्ट करेंगे। आवेदन 16 जून, 2019 की रात 11.59 बजे तक जमा होंगे। उम्मीदवार [email protected] के माध्मय से आवेदन कर सकता है। उम्मीदार के पास अनेकों जिम्मेदारियों का भार होगा जैसे- बातचीत में सक्षम होना, समीक्षा करना, विश्लेषण करना, कानूनी नोटिसों का जवाब देना, प्रतिक्रियाएं, सरकारी और सरकार से जुड़े अधिकारियों को संचार, मीडिया सलाह आदि। नौकरी से संबंधित जानकारी के लिए अगली स्लाइड देखें।