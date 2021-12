ये वीडियो कमाल के थे: जूम कॉल पर था पति, पत्नी ने ले ली किस....देखें 2021 के टॉप वायरल वीडियो

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. केके अग्रवाल का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। वह कोरोना ड्यूटी के दौरान लाइव थे। इसी दौरान उनकी पत्नी का फोन आता है और वह उन पर गुस्सा करती हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर काफी धमाल मचा चुका है। हालांकि, 62 वर्षीय डॉ. केके अग्रवाल की कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु हो गई।

Please don't attend your wife's call when you are going live on social media 😂

Dr KK Aggarwal , Senior Cardiologist and National President IMA 👇#MedTwitter pic.twitter.com/SP2naZqu8F