आज के मजेदार चुटकुले: इन पांच चुटकुलों को पढ़कर बन जाएगा आपका दिन

Today Funny Jokes in Hindi: सेहत के लिए हंसना बहुत फायदेमंद होता है। आज कल की भागौदड़ भरी जिंदगी में तनावमुक्त रहने के लिए हंसान बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, आपसे हमेशा मानसिक तनाव दूर रहता है। इसके साथ ही आप स्वस्थ भी रहते हैं। ऐसे में हम आपको तनाव से दूर और सेहतमंदर रखने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन मजेदार चुटकुलों (Majedar Chutkule in Hindi) को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला..



संता ने बंता से पूछा- तू लड़की देखने गया था, क्या लड़की पसंद नहीं आई? शादी क्यों तोड़ दी?

बंता- यार लड़की तो सुंदर थी लेकिन उसका कोई ब्वॉयफ्रेंड

नहीं था...

संता- तो?

बंता- जो आज तक किसी की न हो सकी, वो मेरी क्या होगी? मैं तो शादी उसी लड़की से करूंगा जिसका ब्वॉयफ्रेंड हो!