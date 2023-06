Jokes: टीचर- बताओ मंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टूडेंट का जवाब सुन हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5

Latest Funny Jokes in Hindi: स्वस्थ रखने में हंसना बेहद जरूरी है। इसलिए हर किसी को खुलकर हंसना चाहिए। अगर आप सुबह-शाम नियमित रूप से हंसते रहते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आप से दूर रहेगी। हंसने से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। हंसने के लिए किसी खास मौके की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे वायरल चुटकुले (Viral Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे वायरल चुटकुले (Viral Funny Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की,आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



टीचर - बताओ मंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं?

स्टूडेंट - बंदर

टीचर - किताब से देख कर बोला है न?

स्टूडेंट - नहीं, मैंने तो आपको देख कर बोला।