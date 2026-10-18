जोक्स हिंदी: पत्नी- मैं अपने पुराने कपड़े दान कर दूं क्या? पति का जवाब सुनकर गुस्से हो गई लाल

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







Link Copied



जोक्स हिंदी: हंसने से इंसान प्रसन्न रहता है और मन में अच्छे-अच्छे ख्याल आते होंगे। सेहतमंद रहने के लिए हमें मानसिक तनाव से मुक्त रहना चाहिए। मानसिक तनाव से बचाने में हंसी हमारी मदद करती है। इसलिए हम सभी को हर दिन हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



पति ने पत्नी को मैसेज किया- आज रात डिनर पर मेरे साथ कुछ दोस्त आ रहे हैं, अच्छा सा खाना बनाना...!

पत्नी का कोई जवाब नहीं आया...!

फिर पति ने दूसरा मैसेज किया- मेरी सैलरी ज्यादा हो गई है, अगले महीने तुम्हें सोने की अंगूठी लाकर दूंगा...!

पत्नी ने रिप्लाई किया- ओ माय गॉड, सच्ची...!

पति- नहीं, वो तो मैं चेक कर रहा था कि मेरा पहला मैसेज मिला या नहीं,

वरना तुम बोलोगी मुझे तो मैसेज मिला ही नहीं...!



Trending Videos

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पत्नी- मैं अपने पुराने कपड़े दान कर दूं क्या?

पति- नहीं फेंक दे, क्या दान करना..

पत्नी- नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब और भूखी प्यासी औरते हैं, किसी के काम आ जाएंगे..

पति- तेरे साइज के कपड़े जिसे आ जाएंगे वह क्या भूखी प्यासी होगी।



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik