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जोक्स हिंदी: वकील- हत्या की रात क्या थे तुम्हारे पति के अंतिम शब्द? महिला की बात सुनकर पूरा कोर्ट खामोश

Mon, 19 Oct 2026 07:27 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 19 Oct 2026 07:27 PM IST
सार

जोक्स हिंदी: अगर आपको काम के बोझ के बाद भी तनाव मुक्त और सेहतमंद रहना है, तो हर दिन खुलकर हंसने की आदत डाल लीजिए। आप जोक्स और चुटकुले पढ़कर हंस सकते हैं। 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

जोक्स हिंदी: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने का काम करते हैं। जोक्स को पढ़कर आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, क्योंकि चुटकुले हंसाने में काफी मदद करते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ ठहाके लगाने वाले जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। 



टीचर क्लास में गणित पढ़ा रहा था।
टीचर- बोर्ड में 55 लिखो।
पप्पू- सर कैसे लिखते हैं।
टीचर- पांच लिखे फिर उसके साइड में एक और 5 लिख।
पप्पू ने बोर्ड में 5 लिखा और रुक गया।
टीचर- अबे क्या हुआ रुक क्यों गया।
पप्पू- सर दूसरा 5 किस साइड लिखूं समझ नहीं आ रहा।

 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

वकील- हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द?
पत्नी- मेरा चश्मा कहां है संगीता?
वकील- तो इसमें मारने वाली क्या बात थी?
पत्नी- मेरा नाम रंजना है।
पूरा कोर्ट खामोश
 

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए, तो तुम क्या करोगे?
छात्र- एक-दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है, तो ठीक है।
वरना स्टाफ रूम में रख देंगे।

जोक्स: टीचर- कहां थे इतने दिन और क्यों नहीं आए स्कूल? मोटू का जवाब सुनकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

ट्रेन में दो यात्री पहला- व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है।
दूसरा- वो कैसे?
पहला- अब मुझे ही देखिए, दो स्टेशन पीछे उतरना था, लेकिन मैं तो आगे आ गया।

हिंदी जोक्स: बाप से बेटा- पिता जी आप बहुत किस्मत वाले हैं, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

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वायरल जोक्स - फोटो : freepik

मम्मी- चिंटू, रिजल्ट का क्या हुआ?
चिंटू- मास्टर जी ने कहा है कि एक और साल इसी क्लास में पढ़ना होगा
मम्मी- शाबाश, चाहे 2-3 साल और लग जाए, लेकिन फेल मत होना।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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