जोक्स हिंदी: वकील- हत्या की रात क्या थे तुम्हारे पति के अंतिम शब्द? महिला की बात सुनकर पूरा कोर्ट खामोश

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik







Link Copied



जोक्स हिंदी: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने का काम करते हैं। जोक्स को पढ़कर आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, क्योंकि चुटकुले हंसाने में काफी मदद करते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ ठहाके लगाने वाले जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



टीचर क्लास में गणित पढ़ा रहा था।

टीचर- बोर्ड में 55 लिखो।

पप्पू- सर कैसे लिखते हैं।

टीचर- पांच लिखे फिर उसके साइड में एक और 5 लिख।

पप्पू ने बोर्ड में 5 लिखा और रुक गया।

टीचर- अबे क्या हुआ रुक क्यों गया।

पप्पू- सर दूसरा 5 किस साइड लिखूं समझ नहीं आ रहा।





Trending Videos

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

वकील- हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द?

पत्नी- मेरा चश्मा कहां है संगीता?

वकील- तो इसमें मारने वाली क्या बात थी?

पत्नी- मेरा नाम रंजना है।

पूरा कोर्ट खामोश



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik