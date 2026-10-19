जोक्स: टीचर- कहां थे इतने दिन और क्यों नहीं आए स्कूल? मोटू का जवाब सुनकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

जोक्स: अगर आप हर दिन के काम के बोझ से तनाव में रहने लगे हैं, तो हंसना शुरू कर दीजिए। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव दूर। आपके हंसने की वजह नहीं है, तो आप चटपटे चुटकुले पढ़कर हंस सकते हैं। हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जोक्स लेकर आए हैं, जो आपको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देंगे।
एक भिखारी को 100 का नोट मिला
वो फाइव स्टार होटेल में गया और भरपेट खाना खाया
1500 रुपये का बिल आया, उसने मेनेजर से कहा, पैसे तो नहीं है
मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया
भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया, और छूट गया
इसे कहते हैं...
फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट विदाउट एमबीए इन इंडिया
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
टीचर- इतने दिन कहां थे, स्कूल क्यों नहीं आए?
मोटू- बर्ड फ्लू हो गया था मैम।
टीचर- पर ये तो पक्षियों को होता है इंसानों को नहीं।
मोटू- इंसान समझा ही कहां आपने...रोज तो मुर्गा बना देती हो।
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वायरल फनी जोक्स
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टीचर- एक औरत एक घंटे मे 50 रोटी बना लेती है, तो तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी।
बच्चा- एक भी नही, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी।
बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है।
लड़का - एक कॉपी उधार दे दो, दुकानदार के जवाब सुन आप हो जाएंगे लोटपोट
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वायरल जोक्स
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एक लड़की एक लड़के के साथ बैठी थी,
दूसरे दिन दूसरे लड़के के साथ बैठी थी,
तीसरे दिन तीसरे लड़के के साथ बैठी थी,
इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है?
लड़के बदल जाते हैं पर लड़कियां नहीं
फनी जोक्स: पुलिसवाला- तुम चोरी क्यों करते हो? चोर ने दिया ऐसा जवाब कि नहीं रुकेगी हंसी
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वायरल चुटकुले
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एक सज्जन बता रहे थे कि वो पिछले 20 वर्षों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं।
पता करने पर पता चला कि गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)