जोक्स: टीचर- कहां थे इतने दिन और क्यों नहीं आए स्कूल? मोटू का जवाब सुनकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

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जोक्स: अगर आप हर दिन के काम के बोझ से तनाव में रहने लगे हैं, तो हंसना शुरू कर दीजिए। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव दूर। आपके हंसने की वजह नहीं है, तो आप चटपटे चुटकुले पढ़कर हंस सकते हैं। हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जोक्स लेकर आए हैं, जो आपको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देंगे।



एक भिखारी को 100 का नोट मिला

वो फाइव स्टार होटेल में गया और भरपेट खाना खाया

1500 रुपये का बिल आया, उसने मेनेजर से कहा, पैसे तो नहीं है

मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया

भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया, और छूट गया

इसे कहते हैं...

फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट विदाउट एमबीए इन इंडिया



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- इतने दिन कहां थे, स्कूल क्यों नहीं आए?

मोटू- बर्ड फ्लू हो गया था मैम।

टीचर- पर ये तो पक्षियों को होता है इंसानों को नहीं।

मोटू- इंसान समझा ही कहां आपने...रोज तो मुर्गा बना देती हो।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik