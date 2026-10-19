फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   hindi Jokes of the day funny jokes in hindi teacher student jokes

जोक्स: टीचर- कहां थे इतने दिन और क्यों नहीं आए स्कूल? मोटू का जवाब सुनकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

Mon, 19 Oct 2026 05:05 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 19 Oct 2026 05:05 PM IST
सार

सेहतमंत रहने के लिए तनाव से दूर रहना आवश्यक है। अगर आप तनाव से बचना चाहते हैं, तो आपको हंर दिन हंसना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। हम आपको हंसाने और तनाव को दूर करने के लिए मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। 

विज्ञापन
hindi Jokes of the day funny jokes in hindi teacher student jokes
जोक्स - फोटो : AI

जोक्स: अगर आप हर दिन के काम के बोझ से तनाव में रहने लगे हैं, तो हंसना शुरू कर दीजिए। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव दूर। आपके हंसने की वजह नहीं है, तो आप चटपटे चुटकुले पढ़कर हंस सकते हैं। हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जोक्स लेकर आए हैं, जो आपको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देंगे। 



एक भिखारी को 100 का नोट मिला
वो फाइव स्टार होटेल में गया और भरपेट खाना खाया
1500 रुपये का बिल आया, उसने मेनेजर से कहा, पैसे तो नहीं है
मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया
भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया, और छूट गया
इसे कहते हैं...
फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट विदाउट एमबीए इन इंडिया
 
Trending Videos
hindi Jokes of the day funny jokes in hindi teacher student jokes
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- इतने दिन कहां थे, स्कूल क्यों नहीं आए?
मोटू- बर्ड फ्लू हो गया था मैम।
टीचर- पर ये तो पक्षियों को होता है इंसानों को नहीं।
मोटू- इंसान समझा ही कहां आपने...रोज तो मुर्गा बना देती हो।
 

hindi Jokes of the day funny jokes in hindi teacher student jokes
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर- एक औरत एक घंटे मे 50 रोटी बना लेती है, तो तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी।
बच्चा- एक भी नही, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी।
बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है। 

लड़का - एक कॉपी उधार दे दो, दुकानदार के जवाब सुन आप हो जाएंगे लोटपोट

विज्ञापन
विज्ञापन
hindi Jokes of the day funny jokes in hindi teacher student jokes
वायरल जोक्स - फोटो : freepik

एक लड़की एक लड़के के साथ बैठी थी,
दूसरे दिन दूसरे लड़के के साथ बैठी थी,
तीसरे दिन तीसरे लड़के के साथ बैठी थी,
इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है?
लड़के बदल जाते हैं पर लड़कियां नहीं

फनी जोक्स: पुलिसवाला- तुम चोरी क्यों करते हो? चोर ने दिया ऐसा जवाब कि नहीं रुकेगी हंसी

विज्ञापन
hindi Jokes of the day funny jokes in hindi teacher student jokes
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

एक सज्जन बता रहे थे कि वो पिछले 20 वर्षों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं। 
पता करने पर पता चला कि गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है। 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed