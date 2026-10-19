लड़का - एक कॉपी उधार दे दो, दुकानदार के जवाब सुन आप हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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बाजार में खरीदारी करने जाना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। कोई दुकानदार से सामान के दाम पूछता है, तो कोई छूट मांगने में अपनी पूरी समझदारी लगा देता है। लेकिन जब किसी दुकान पर कोई मजेदार सवाल-जवाब शुरू हो जाए, तो खरीदारी के साथ-साथ हंसी-मजाक भी हो जाता है। खासकर जब सामने कोई ऐसा लड़का हो, जो दुकानदार की हर बात का जवाब अपनी ही अंदाज में दे, तो दुकानदार के लिए सामान बेचना कम और उसकी बातों का जवाब देना ज्यादा मुश्किल हो जाता है।



कभी लड़का सस्ती चीज खरीदने के लिए ऐसी दलील देता है कि दुकानदार भी सोच में पड़ जाता है, तो कभी दुकानदार उसे समझाने की कोशिश करता है और खुद ही अपनी बातों में उलझ जाता है। ऐसे मजेदार पल हमें याद दिलाते हैं कि हंसने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातें भी मजेदार बन सकती हैं, बस जवाब देने का अंदाज थोड़ा अलग होना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे चुटकुले पसंद हैं, जिनमें बेवजह की बातें या फुहड़ता न हो, बल्कि समझदारी और हाजिरजवाबी से हंसी आए, तो दुकानदार और लड़के के ये जोक्स जरूर पढ़िए। हो सकता है इनमें से कोई जोक आपको अपनी बाजार वाली किसी पुरानी याद की याद दिला दे। तो चलिए, पढ़ते हैं दुकानदार और लड़के के पांच मजेदार चुटकुले।

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

लड़का - भैया, आपके यहां सबसे सस्ती चीज कौन-सी है?

दुकानदार - माचिस की डिब्बी।

लड़का - कितने की है?

दुकानदार - दो रुपये की।

लड़का - और इससे भी सस्ती?

दुकानदार - उससे सस्ती तो कुछ नहीं है।

लड़का - अच्छा, तो एक सलाह मुफ्त में दे दो।

दुकानदार - कैसी सलाह?

लड़का - यही कि दुकान का नाम बदलकर 'सबसे सस्ती दुकान' रख लो। ग्राहक खुद ही आ जाएंगे!

दुकानदार - बेटा, सलाह अच्छी है, लेकिन पहले दो रुपये की माचिस तो खरीद ले। दुकान का नाम बदलने का खर्चा भी निकालना है!

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लड़का - भैया, इस बैग पर कितनी छूट दोगे?

दुकानदार - तुम्हारे लिए दस प्रतिशत।

लड़का - और ज्यादा?

दुकानदार - अच्छा, पंद्रह प्रतिशत।

लड़का - भैया, आप तो हर बार मेरी बात मान रहे हो। क्या मैं आपको इतना अच्छा ग्राहक लगता हूं?

दुकानदार - नहीं बेटा, तुम इतने सवाल पूछ रहे हो कि मुझे लग रहा है बैग खरीदने से पहले मेरी पूरी दुकान का हिसाब लेकर ही जाओगे!

लड़का - तो फिर बीस प्रतिशत कर दो, हिसाब भी यहीं पूरा कर देता हूं!

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लड़का - भैया, एक कॉपी उधार दे दो। पैसे कल दे दूंगा।

दुकानदार - पिछली बार भी तुमने यही कहा था।

लड़का - भैया, इंसान को अपनी गलती से सीखना चाहिए।

दुकानदार - तो क्या सीखा तुमने?

लड़का - यही कि उधार मांगते समय पिछली बार की बात याद नहीं दिलानी चाहिए!

दुकानदार - वाह बेटा! पढ़ाई की कॉपी लेने आए हो, लेकिन उधार मांगने में पूरी रिसर्च करके आए हो!

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