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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Karwa Chauth Hairstyle Ideas: 7 Accessories to Make Your Hair Bun Look Stunning

हेयर बन एक्सेसरीज: करवा चौथ पर सिंपल जूड़े को बनाएं क्लासिक, इन 7 एक्सेसरीज से सजाएं हेयर बन

Sun, 25 Oct 2026 01:55 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 25 Oct 2026 01:55 PM IST
सार

Karwa Chauth Hairstyles: इस करवा चौथ अपने सिंपल जूड़े को गजरा, पर्ल पिन, कुंदन एक्सेसरीज या क्रिस्टल क्लिप से सजाकर खास लुक दें। सही हेयर एक्सेसरीज के साथ घर पर तैयार किया गया जूड़ा भी बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आ सकता है।

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Karwa Chauth Hairstyle Ideas: 7 Accessories to Make Your Hair Bun Look Stunning
हेयर बन की एक्सेसरीज - फोटो : AI

Karwa Chauth Hair Bun Accessories: करवा चौथ पर हर महिला चाहती है कि उसका लुक खूबसूरत, स्टाइलिश और सबसे अलग नजर आए। इस खास दिन के लिए साड़ी, लहंगा, ज्वेलरी और मेकअप की तैयारी तो खूब की जाती है, लेकिन हेयरस्टाइल पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है। अगर आप इस बार खुले बालों की जगह जूड़ा बनाने की सोच रही हैं, तो कुछ खूबसूरत हेयर एक्सेसरीज की मदद से इसे क्लासिक और रॉयल लुक दे सकती हैं।



खास बात यह है कि इसके लिए आपको हर बार पार्लर जाने या महंगा हेयरडू कराने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल लो बन या क्लासिक बन को फूलों, मोतियों, सजावटी पिन और पारंपरिक हेयर ज्वेलरी से सजाकर आकर्षक बनाया जा सकता है। सही एक्सेसरीज आपके पूरे फेस्टिव लुक को निखार सकती हैं और साड़ी या लहंगे के साथ खूबसूरत तालमेल भी बना सकती हैं।

आप चाहें तो ट्रेडिशनल लुक के लिए गजरा चुनें या मॉडर्न अंदाज के लिए पर्ल पिन और क्रिस्टल एक्सेसरीज लगाएं। आइए जानते हैं करवा चौथ पर अपने हेयर बन को पार्लर जैसा खूबसूरत लुक देने के लिए कौन-सी 7 एक्सेसरीज आपके काम आ सकती हैं।
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Karwa Chauth Hairstyle Ideas: 7 Accessories to Make Your Hair Bun Look Stunning
हेयर बन की एक्सेसरीज - फोटो : AI

सफेद गजरे से पाएं ट्रेडिशनल लुक

करवा चौथ के लिए सफेद फूलों का गजरा सबसे क्लासिक विकल्पों में से एक है। इसे जूड़े के चारों ओर गोलाई में लगा सकती हैं या आधे जूड़े पर सजाकर खूबसूरत लुक पा सकती हैं। लाल, मरून और हरी साड़ी के साथ सफेद गजरा खास तौर पर अच्छा लगता है। ताजे फूलों की जगह आर्टिफिशियल गजरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
Karwa Chauth Hairstyle Ideas: 7 Accessories to Make Your Hair Bun Look Stunning
हेयर बन की एक्सेसरीज - फोटो : AI

पर्ल हेयर पिन से दें एलिगेंट लुक

अगर आपको सिंपल और सोबर स्टाइल पसंद है, तो मोतियों वाली हेयर पिन चुनें। इन्हें जूड़े के ऊपर अलग-अलग जगह लगाएं या एक तरफ क्लस्टर बनाकर सजाएं। पर्ल एक्सेसरीज खासकर साटन, सिल्क और जॉर्जेट की साड़ियों के साथ खूबसूरत लग सकती हैं।
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हेयर बन की एक्सेसरीज - फोटो : AI

गोल्डन जूड़ा पिन से बढ़ाएं रॉयल अंदाज

 

 

गोल्डन जूड़ा पिन आपके हेयरस्टाइल को पारंपरिक और शाही अंदाज दे सकती है। कुंदन, गोल्ड प्लेटेड या मंदिर ज्वेलरी स्टाइल की पिन को अपने आउटफिट और गहनों के अनुसार चुनें। अगर आपकी ज्वेलरी भारी है, तो बहुत ज्यादा सजावटी पिन के बजाय एक सुंदर स्टेटमेंट एक्सेसरी इस्तेमाल करें।
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हेयर बन की एक्सेसरीज - फोटो : AI

कुंदन हेयर एक्सेसरीज से सजाएं जूड़ा

 

कुंदन वर्क वाली हेयर एक्सेसरीज उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प हैं, जो करवा चौथ पर हेवी ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं। इन्हें जूड़े के बीच या एक तरफ लगाया जा सकता है। लहंगे और कढ़ाई वाली साड़ी के साथ ऐसी एक्सेसरीज खास तौर पर आकर्षक दिख सकती हैं।
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