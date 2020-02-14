मधुबाला के जन्मदिन और कार्तिक के फैन ने सारा को बोला भाभी, ये हैं बॉलीवुड की पांच बड़ी खबरें

{"_id":"5e4599038ebc3ee5e15eafdb","slug":"today-five-news-of-madhubala-kalki-koechlin-kamya-punjabi-sana-khan-kartik-aaryan-sara-ali-khan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0927\u0941\u092c\u093e\u0932\u093e \u0915\u0947 \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0924\u093f\u0915 \u0915\u0947 \u092b\u0948\u0928 \u0928\u0947 \u0938\u093e\u0930\u093e \u0915\u094b \u092c\u094b\u0932\u093e \u092d\u093e\u092d\u0940, \u092f\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0902\u091a \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0916\u092c\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"Television","title_hn":"\u091b\u094b\u091f\u093e \u092a\u0930\u094d\u0926\u093e","slug":"television"}}
Madhubala, Sara Ali Khan
- फोटो : amar ujala
{"_id":"5e4599038ebc3ee5e15eafdb","slug":"today-five-news-of-madhubala-kalki-koechlin-kamya-punjabi-sana-khan-kartik-aaryan-sara-ali-khan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0927\u0941\u092c\u093e\u0932\u093e \u0915\u0947 \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0924\u093f\u0915 \u0915\u0947 \u092b\u0948\u0928 \u0928\u0947 \u0938\u093e\u0930\u093e \u0915\u094b \u092c\u094b\u0932\u093e \u092d\u093e\u092d\u0940, \u092f\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0902\u091a \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0916\u092c\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"Television","title_hn":"\u091b\u094b\u091f\u093e \u092a\u0930\u094d\u0926\u093e","slug":"television"}}
kalki koechlin
- फोटो : Amar Ujala, Mumbai
{"_id":"5e4599038ebc3ee5e15eafdb","slug":"today-five-news-of-madhubala-kalki-koechlin-kamya-punjabi-sana-khan-kartik-aaryan-sara-ali-khan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0927\u0941\u092c\u093e\u0932\u093e \u0915\u0947 \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0924\u093f\u0915 \u0915\u0947 \u092b\u0948\u0928 \u0928\u0947 \u0938\u093e\u0930\u093e \u0915\u094b \u092c\u094b\u0932\u093e \u092d\u093e\u092d\u0940, \u092f\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0902\u091a \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0916\u092c\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"Television","title_hn":"\u091b\u094b\u091f\u093e \u092a\u0930\u094d\u0926\u093e","slug":"television"}}
kamya punjabi
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5e4599038ebc3ee5e15eafdb","slug":"today-five-news-of-madhubala-kalki-koechlin-kamya-punjabi-sana-khan-kartik-aaryan-sara-ali-khan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0927\u0941\u092c\u093e\u0932\u093e \u0915\u0947 \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0924\u093f\u0915 \u0915\u0947 \u092b\u0948\u0928 \u0928\u0947 \u0938\u093e\u0930\u093e \u0915\u094b \u092c\u094b\u0932\u093e \u092d\u093e\u092d\u0940, \u092f\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0902\u091a \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0916\u092c\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"Television","title_hn":"\u091b\u094b\u091f\u093e \u092a\u0930\u094d\u0926\u093e","slug":"television"}}
sana khan
- फोटो : file photo
{"_id":"5e4599038ebc3ee5e15eafdb","slug":"today-five-news-of-madhubala-kalki-koechlin-kamya-punjabi-sana-khan-kartik-aaryan-sara-ali-khan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0927\u0941\u092c\u093e\u0932\u093e \u0915\u0947 \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0924\u093f\u0915 \u0915\u0947 \u092b\u0948\u0928 \u0928\u0947 \u0938\u093e\u0930\u093e \u0915\u094b \u092c\u094b\u0932\u093e \u092d\u093e\u092d\u0940, \u092f\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0902\u091a \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0916\u092c\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"Television","title_hn":"\u091b\u094b\u091f\u093e \u092a\u0930\u094d\u0926\u093e","slug":"television"}}
Sara Ali Khan and Kartik Aaryan
- फोटो : instagram