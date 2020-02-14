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मधुबाला के जन्मदिन और कार्तिक के फैन ने सारा को बोला भाभी, ये हैं बॉलीवुड की पांच बड़ी खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 14 Feb 2020 12:23 AM IST
Madhubala, Sara Ali Khan
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Madhubala, Sara Ali Khan - फोटो : amar ujala
आज है दिग्गज अभिनेत्री मधुबाला का जन्मदिन
हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत चेहरों की जब भी बात होती है तो  मधुबाला का नाम सबसे पहले आता है। मधुबाला की खूबसूरती का अंदाजा लगाना हो तो 1990 में एक फिल्मी पत्रिका मूवी के बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की लोकप्रियता वाले सर्वेक्षण को देखिए, उसमें 58 फीसदी लोगों के वोट के साथ मधुबाला नंबर एक पर रहीं थीं। उनके आसपास कोई दूसरा नहीं पहुंच पाया था। 14 फरवरी को मधुबाला का जन्मदिन होता है। मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज जहां देहलवी था। इनके पिता का नाम अताउल्लाह और माता का नाम आयशा बेगम था।

पढ़ें: जन्मदिन विशेष मधुबालाः हिंदी सिनेमा का सबसे हसीन चेहरा, जो जिंदगी की त्रासदियों में खो गया
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