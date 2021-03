Silence, Can You Hear It Review: कातिल कौन के फॉर्मूले में फंसी फिल्म, मनोज बाजपेयी का शानदार अभिनय

{"_id":"605ed8a08ebc3ed63c4bd2ce","slug":"silence-can-you-hear-it-review-by-pankaj-shukla-manoj-bajpayee-prachi-desai-aban-bharucha-deohans","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Silence, Can You Hear It Review: \u0915\u093e\u0924\u093f\u0932 \u0915\u094c\u0928 \u0915\u0947 \u092b\u0949\u0930\u094d\u092e\u0942\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0902\u0938\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e, \u092e\u0928\u094b\u091c \u092c\u093e\u091c\u092a\u0947\u092f\u0940 \u0915\u093e \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0905\u092d\u093f\u0928\u092f","category":{"title":"Reviews","title_hn":"\u0930\u093f\u0935\u094d\u092f\u0942\u091c","slug":"movie-review"}} साइलेंस, कैन यू हियर इट - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

{"_id":"605ed8a08ebc3ed63c4bd2ce","slug":"silence-can-you-hear-it-review-by-pankaj-shukla-manoj-bajpayee-prachi-desai-aban-bharucha-deohans","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Silence, Can You Hear It Review: \u0915\u093e\u0924\u093f\u0932 \u0915\u094c\u0928 \u0915\u0947 \u092b\u0949\u0930\u094d\u092e\u0942\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0902\u0938\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e, \u092e\u0928\u094b\u091c \u092c\u093e\u091c\u092a\u0947\u092f\u0940 \u0915\u093e \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0905\u092d\u093f\u0928\u092f","category":{"title":"Reviews","title_hn":"\u0930\u093f\u0935\u094d\u092f\u0942\u091c","slug":"movie-review"}} साइलेंस, कैन यू हियर इट - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

{"_id":"605ed8a08ebc3ed63c4bd2ce","slug":"silence-can-you-hear-it-review-by-pankaj-shukla-manoj-bajpayee-prachi-desai-aban-bharucha-deohans","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Silence, Can You Hear It Review: \u0915\u093e\u0924\u093f\u0932 \u0915\u094c\u0928 \u0915\u0947 \u092b\u0949\u0930\u094d\u092e\u0942\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0902\u0938\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e, \u092e\u0928\u094b\u091c \u092c\u093e\u091c\u092a\u0947\u092f\u0940 \u0915\u093e \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0905\u092d\u093f\u0928\u092f","category":{"title":"Reviews","title_hn":"\u0930\u093f\u0935\u094d\u092f\u0942\u091c","slug":"movie-review"}} साइलेंस, कैन यू हियर इट - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

{"_id":"605ed8a08ebc3ed63c4bd2ce","slug":"silence-can-you-hear-it-review-by-pankaj-shukla-manoj-bajpayee-prachi-desai-aban-bharucha-deohans","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Silence, Can You Hear It Review: \u0915\u093e\u0924\u093f\u0932 \u0915\u094c\u0928 \u0915\u0947 \u092b\u0949\u0930\u094d\u092e\u0942\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0902\u0938\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e, \u092e\u0928\u094b\u091c \u092c\u093e\u091c\u092a\u0947\u092f\u0940 \u0915\u093e \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0905\u092d\u093f\u0928\u092f","category":{"title":"Reviews","title_hn":"\u0930\u093f\u0935\u094d\u092f\u0942\u091c","slug":"movie-review"}} साइलेंस, कैन यू हियर इट - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

{"_id":"605ed8a08ebc3ed63c4bd2ce","slug":"silence-can-you-hear-it-review-by-pankaj-shukla-manoj-bajpayee-prachi-desai-aban-bharucha-deohans","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Silence, Can You Hear It Review: \u0915\u093e\u0924\u093f\u0932 \u0915\u094c\u0928 \u0915\u0947 \u092b\u0949\u0930\u094d\u092e\u0942\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0902\u0938\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e, \u092e\u0928\u094b\u091c \u092c\u093e\u091c\u092a\u0947\u092f\u0940 \u0915\u093e \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0905\u092d\u093f\u0928\u092f","category":{"title":"Reviews","title_hn":"\u0930\u093f\u0935\u094d\u092f\u0942\u091c","slug":"movie-review"}} साइलेंस, कैन यू हियर इट - फोटो : अमर उजाला, मुंबई