गुलशन देवैया ने ट्विटर पर कहा, 'एनटीआर जूनियर का उच्चारण उतना भी बुरा नहीं है, जितना लोग इसे बना रहे हैं क्योंकि यह सब पीआर की रणनीति के चलते किया है। दूसरी बात इस चीज को इतना बड़ा न बनाएं और इसे आराम से लें और उन्हें पंख फैलाने दें। अगर वह हॉलीवुड के वैश्विक बाजार को तोड़ने में कामयाब होते हैं तो यह भारतीय इंडस्ट्री के लिए अच्छा और यह हमारे लिए भी अच्छा है।'

I think NTR’s accent is firstly not as bad as people are making it out to be, secondly it’s a calculated PR strategy. Take it easy..let him try to spread his wings & fly. It’s good for Indian cinema if he breaks through the Hollywood global market. We all stand to gain from it.

I think NTR’s accent is firstly not as bad as people are making it out to be, secondly it’s a calculated PR strategy. Take it easy..let him try to spread his wings & fly. It’s good for Indian cinema if he breaks through the Hollywood global market. We all stand to gain from it.