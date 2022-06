Agneepath Recruitment Scheme: अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होना चाहती हैं रवि किशन की बेटी, लोग बोले- सब बकवास

दरअसल रवि किशन ने अग्निपथ योजना के सपोर्ट में एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर अपनी बेटी इशिता की एनसीसी की यूनीफॉर्म पहने हुए एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा- 'मेरी बिटिया इशिता शुक्ला, आज सुबह बोली पापा मैं अग्निपथ स्कीम का हिस्सा बनना चाहती हूं। मैंने कहा जाओ बेटा आगे बढ़ो'। रवि किशन की इस पोस्ट पर लोगों के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। कोई इसे अच्छा बता रहा है तो कोई कह रहा है सब बकवास है।

मेरी बिटिया ईशिता शुक्ला ,आज सुबह बोली पापा I wanna b in #AgnipathRecruitmentScheme I said go ahead beta 🇮🇳 pic.twitter.com/BkxoOB81QQ