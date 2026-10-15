Jailer 2: क्या है विद्या बालन का किरदार, फिल्म में दिखे कितने कलाकार? मेकर्स ने मिथुन के सामने रखी थी ऐसी शर्त

मिथुन चक्रवर्ती का क्या रोल है? उन्होंने फिल्म के लिए कौन सी शर्त रखी थी?

फिल्म 'जेलर 2' में मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आए हैं। इस फिल्म में काम करने के लिए मिथुन ने एक शर्त रखी थी। 'जेलर 2 सुपर शो' के दौरान खुद रजनीकांत ने इसका खुलासा किया था। फिल्म की टीम जब मिथुन के पास पहुंची तो उन्होंने अपने किरदार के बारे में पूछा। इसके बाद मिथुन ने मजाकिया अंदाज में कहा था, 'क्या मैं विलेन हूं? क्या मुझे रजनीकांत से मार खानी पड़ेगी'? फिर, वेव्स समिट में रजनीकांत और मिथुन मिले।

इस फिल्म की जिक्र छिड़ा तो मिथुन ने रजनीकांत से कहा, 'तुम कहोगे तो मैं यह फिल्म कर लूंगा। मगर, मेरी एक शर्त है कि तुम्हारा किरदार 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन न तो मुझे पीटेगा और न ही मुझ पर गोली चलाएगा'। तब रजनीकांत ने हंसते हुए जवाब दिया कि वे डायरेक्टर से पूछकर बताएंगे। हालांकि, मिथुन ने यह बात मजाकिया अंदाज में कही थी।