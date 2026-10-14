ओटीटी रिलीज: इस वीकएंड आएगी मनोरंजन की आंधी, सस्पेंस-थ्रिल का मिलेगा डोज, जानिए लिस्ट में क्या होगा खास?

द ट्रैप

यह जर्मन साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। छह एपिसोड की लिमिटेड सीरीज 14 अक्तूबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। यह सीरीज लेखिका मेलानी राबे के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित है। लेखिका अपनी बहन की हत्या के बाद पिछले 10 वर्षों से घर से बाहर नहीं निकली है। एक दिन उसे टीवी पर एक ऐसा शख्स दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वही उसकी बहन का हत्यारा है। वह सच्चाई सामने लाने के लिए एक जोखिम भरी योजना बनाती है।





द ट्रैप

यह एक मराठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। यह 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हार्दिक महेश जोशी, सुमित कुमार जाधव और मोहन जोशी अभिनीत यह फिल्म 13 अक्तूबर 2016 को नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। इसकी कहानी दो करीबी दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है।