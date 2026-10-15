यामी गौतम: ‘नई नवेली’ की रिलीज से पहले अयोध्या पहुंचीं एक्ट्रेस, बोलीं- राम लला के दर्शन करना सौभाग्य की बात

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अयोध्या पहुंच भावुक हुईं अभिनेत्री

यामी गौतम ने पावन भूमि अयोध्या पहुंचने के बाद प्रभु श्रीराम और हनुमानजी की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा ‘मेरी कामना है कि उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। जिस पावन भूमि ने प्रभु श्रीराम के आगमन के लिए 14 वर्षों तक इंतजार किया, वहां रामलला के दर्शन करना सौभाग्य की बात है। मन में कई कामनाएं रहती हैं। भगवान से यही प्रार्थना की है कि वह सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।'

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अभिनेत्री यामी गौतम अपनी आगामी फिल्म ‘नई नवेली’ की रिलीज से पहले निर्माता आनंद एल. राय के साथ अयोध्या पहुंचीं। जहां उन्होंने भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। इस फिल्म में एक्ट्रेस अपने पिछले किरदारों से काफी हटकर नजर आएंगी। यह फिल्म जल्द रिलीज सिनेमाघरों में होने वाली है।