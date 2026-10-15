जेलर 2: क्या हिंदी में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म? दिल्ली-NCR में यहां देख सकते हैं

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जी हां, रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का हिंदी वर्जन भी 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। फिल्म की टीम ने हिंदी रिलीज को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ किया था कि रिलीज की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है।उत्तर भारत में फिल्म के हिंदी वर्जन का वितरण पेन मरुधर एंटरटेनमेंट कर रहा है। हालांकि, बड़े मल्टीप्लेक्स में हिंदी वर्जन के शो की उपलब्धता सीमित हो सकती है। इसलिए टिकट बुक करने से पहले अपने नजदीकी सिनेमाघर में शो जरूर चेक करें।