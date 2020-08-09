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शादी के बंधन में बंधे राणा दग्गुबाती और अस्पताल में भर्ती हुए संजय दत्त, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 09 Aug 2020 07:37 AM IST
बॉलीवुड
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बॉलीवुड - फोटो : सोशल मीडिया
दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता राणा दग्गुबाती और उनकी प्रेमिका मिहीका बजाज शनिवार रात शादी के बंधन में बंध गए। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें सामने आई हैं।

राणा दग्गुबाती ने मिहीका बजाज के साथ लिए सात फेरे, देखिए शादी की अनदेखी तस्वीरें

 
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