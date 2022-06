Social  Media: गैंगरेप को बढ़ावा देने वाले परफ्यूम एड पर भड़कीं प्रियंका चोपड़ा, इन सितारों का भी फूटा गुस्सा

फरहान अख्तर ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा- इन्हें बदबूदार बॉडी स्प्रे कहें या यूं कहें कि 'गैंगरेप'। इस एड को किसने और क्या सोचकर बनाने की अनुमति दी है...शर्मनाक है।

What incredibly tasteless and twisted minds it must take to think up, approve and create these stinking body spray ‘gang rape’ innuendo ads..!! Shameful.