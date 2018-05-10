सोनम कपूर की शादी का जश्न थमे कुछ घंटे ही बीते थे । अब एक और एक्ट्रेस की शादी की खबर आ गई है । जी हां, नेहा धूपिया ने अपने बेस्ट फ्रेंड अंगद बेदी से शादी कर ली है । शादी सिख रीति-रिवाज से हुई ।
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