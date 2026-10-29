करवा चौथ 2026: प्रियंका के हाथ पिया के नाम की मेंहदी, प्रीति ने ढूंढा चांद; कृति ने बर्थडे पर मनाया त्योहार

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प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा ने करवा चौथ को मनाया है। उन्होंने इस अवसर पर अपने पति के साथ तस्वीर शेयर की है। अभिनेत्री ने फैंस को अपनी मेहंदी दिखाई है और दुल्हन के जोड़े में एक तस्वीर शेयर की है। अभिनेत्री ने तस्वीर पर लिखा पिया के नाम की मेहंदी। करवा चौथ की शुभकामनाएं। एक और तस्वीर पर उन्होंने लिखा 'मैं हर साल फिल्मी लगती हूं।' प्रियंका चोपड़ा ने करवा चौथ को मनाया है। उन्होंने इस अवसर पर अपने पति के साथ तस्वीर शेयर की है। अभिनेत्री ने फैंस को अपनी मेहंदी दिखाई है और दुल्हन के जोड़े में एक तस्वीर शेयर की है। अभिनेत्री ने तस्वीर पर लिखा पिया के नाम की मेहंदी। करवा चौथ की शुभकामनाएं। एक और तस्वीर पर उन्होंने लिखा 'मैं हर साल फिल्मी लगती हूं।'

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आज देश और विदेश में करवा चौथ की धूम है। महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। इस काम में फिल्मी सितारे भी पीछे नहीं हैं। वह भी इस त्योहार में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कई सेलेब्स ने अपने फैंस को बधाई दी है। कई सितारों ने अपनी शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।