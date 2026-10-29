राइज एंड फॉल 2: शो में किस पर चिल्लाए सहवाग? कहा- जहां से आता हूं, वहां के 50 गांव में गैंगस्टर रहते हैं

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वीरेंद्र सहवाग का शो 'राइज एंड फॉल 2' चर्चा में है। इसमें हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है और इसकी चर्चा हो रही है। शो में टीवी अभिनेता गौतम गुलाटी और बिहार के इंफ्लुएंसर मनीष कश्यप के बीच जुबानी जंग हो रही है। दोनों एक-दूसरे को गलत बातें कह रहे हैं। मनीष ने कई बार गौतम को धमकी दी है। इस पर शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने नाराजगी जताई है।

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नजफगढ़ से है सहवाग का ताल्लुक मनीष कश्यप को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि वह नजफगढ़ से आते हैं।

यह ऐसी जगह है, जहां गैंगस्टर रहा करते थे।

वहां गोलियां चलती थीं।

मगर फिर भी सहवाग ने किसी को धमकाने के लिए कभी नजफगढ़ का नाम नहीं लिया।

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सहवाग ने गौतम को सिखाई तमीज

सहवाग ने मनीष से कहा, 'मुझे लगा था कि यह सेलेब्रिटी वाला शो है। मगर यह तो क्रिमिनल वाला शो है। कोई गोलियों की बातें करता है। किसी ने कहा कि लाशें बिछा देंगे। कोई धमकी दे रहा है। क्या गुंडे लग रहे हो आप लोग। ये कौन सी भाषा है। गौतम यह कौन सा तरीका है कि कोई होस्ट करने आया है आप पैर चढ़ाकर खड़े हो। आप होस्ट को चैलेंज कर रहे हो? मैं भी तुम सबसे प्यार करता हूं। इसका यह मतलब नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी करोगे। खेल का मजा तब आता है, जब बिना गाली दिए, नीचा दिखाए शो को जीतो।'