Mother’s Day: मां नरगिस को याद कर भावुक हुए संजय दत्त, तस्वीर शेयर कर व्यक्त किया आभार

तस्वीर को शेयर करते हुए संजय दत्त ने लिखा, "माँ, आपने मुझे कड़ी मेहनत, धैर्य, नम्रता, दया, क्षमा, समझ और खुश रहना सिखाया। धन्यवाद कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अपनी मां के रूप में पाने के लिए आभारी हूं। मेरी मां और अन्य सभी मांओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं।





Ma, you taught me all about hard work, patience, humility, kindness, forgiveness, understanding... and how to have fun along the way. Thank you will never be enough but, I'm thankful for having had you as my mother ❤️ #HappyMothersDay to mine and to all the Mothers out there. pic.twitter.com/uEp51lFgKP