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बॉबी देओल के साथ काम कर खूब चर्चित हुई थी ये एक्ट्रेस, इस एक्टर से शादी के बाद छोड़ी इंडस्ट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 16 Sep 2019 08:00 AM IST
neha
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neha - फोटो : social media
क्या आपको बॉबी देओल की फिल्म 'करीब' की वो हीरोइन याद है जिसने अपने मासूम से चेहरे और अदाओं से सबका दिल जीत लिया था? नेहा ने इसी फिल्म से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की और पहली ही फिल्म में उन्हें खूब सराहा गया।
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neha
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neha
neha - फोटो : social media
neha
neha - फोटो : social media
neha
neha - फोटो : social media
neha
neha - फोटो : social media
neha
neha - फोटो : social media
neha
neha - फोटो : social media
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