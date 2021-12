Harbhajan Singh Retirement: भज्जी के रिटायरमेंट पर भावुक हुईं पत्नी गीता बसरा, पोस्ट शेयर कर दिया यह संकेत

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने शुक्रवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का एलान कर दिया है। इस बारे में भज्जी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए क्रिकेटर ने लिखा, ‘सभी अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं और आज मैं उस खेल से विदा ले रहा हूं जिसने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस 23 साल की लंबी यात्रा को सुंदर और यादगार बनाया। आपका तहे दिल से शुक्रिया।’

वहीं, भज्जी के इस फैसले के बाद उनकी पत्नी गीता बसरा इमोशनल नजर आईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट करते हुए भज्जी के एक नई पारी शुरू करने के संकेत भी दिए। गीता ने अपने पोस्ट पर लिखा, "मुझे पता है कि आप इस पल का कब से इंतजार कर रहे थे। मानसिक रूप से तो आपने पहले ही तय कर लिया था, लेकिन शारीरिक रूप से इस एलान की औपचारिकता बाकी थी। आज मैं यह कहना चाहती हूं कि मुझे आप कर बहुत गर्व है। आपने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया है।"



All good things come to an end and today as I bid adieu to the game that has given me everything in life, I would like to thank everyone who made this 23-year-long journey beautiful and memorable.

