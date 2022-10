फिल्म की तारीफ करते हुए डेनियल ने ट्वीट किया- सफर और काम के चलते एक साल तक बिजी रहने के बाद आखिरकार मैंने अपनी बकेट लिस्ट की कुछ चीजों को देखा। पहला मैंने अपने टैक्स का भुगतान किया और दूसरा मैंने आरआरआर देखी। मैं मजाक नहीं कर रहा लेकिन मैं जब भी कोई भारतीय एक्शन फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गलत देश में काम कर रहा हूं। डेनियल ने आगे यह भी लिखा कि इस फिल्म ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया है। आरआरआर पूरी तरह से एक शानदार फिल्म है। ढेर सारा प्यार।





After a busy year of work and travelling I’ve finally checked a couple things off my list 1) finished my taxes (I know the irony) and 2) watched RRR.

HOLY COW ya’ll weren’t kidding. Anytime I watch an Indian action film I feel like I’m working in the wrong country.