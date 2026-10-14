मुकेश खन्ना: 'शक्तिमान' एक्टर के विवादित बयानों पर क्या बोले पुनीत इस्सर? बीआर चोपड़ा की तारीफ में कही ये बात

बीआर चोपड़ा की तारीफ में क्या कहा?

पुनीत इस्सर ने आगे कहा, 'हमसे पहले भी तो 'महाभारत' बनी थी। सुपरहिट हुई थी। नाडियाडवाला ने बनाई थी। बीआर चोपड़ा साहब ने तो इतिहास रच दिया। इतना बढ़िया उन्होंने लिखा। उसके बाद में भी महाभारत बनी। तकनीक नई आई। हां, ये है कि राइटिंग जो थी और बीआर चोपड़ा साहब की जो लिखावट थी, उन्होंने जिस ठहराव के साथ शूट किया था, वह कमाल था। टेक्नोलॉजी में भी हम आज ज्यादा एडवांस हैं। मगर, उन्होंने जो लिखा और जो परफॉर्मेंस थी, वह अतुलनीय है'।

बता दें कि 'शक्तिमान' में रणवीर सिंह के काम करने की खबर का बाद में 'धुरंधर' एक्टर की टीम ने खंडन किया था। एक्टर की तरफ से ऐसी खबरों को खारिज किया गया था।