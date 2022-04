{"_id":"624e6d9f1bfa755b9848d2c9","slug":"box-office-collection-rrr-hindi-attack-the-kashmir-files-performance-on-wednesday-and-day-wise-collection","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"RRR VS Attack VS The Kashmir Files: एसएस राजामौली के सामने नहीं टिक पाए जॉन, इतने पर सिमट कर रह गई 'द कश्मीर फाइल्स'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Thu, 07 Apr 2022 11:03 AM IST