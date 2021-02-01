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सलमान खान पर इस पूर्व सांसद ने साधा निशाना, ‘बिग बॉस’ में हो रहे तमाशे पर जमकर सुनाई खरी खरी

Deepali Srivastava
मुंबई ब्यूरो, अमर उजाला Published by: दीपाली श्रीवास्तव
Updated Mon, 01 Feb 2021 05:24 PM IST
salman khan
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salman khan - फोटो : social media
फिल्मकार, लेखक और पूर्व सांसद प्रीतीश नंदी ने टीवी के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 14वें सीजन के होस्ट दबंग अभिनेता सलमान खान के रवैए पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करके सलमान खान को आगाह किया है कि वह शो में स्त्रियों से द्वेष रखने वाले व्यक्ति न बनें। प्रीतीश को सलमान का रूबीना दिलैक और निक्की तंबोली पर बरसना पसंद नहीं आया।
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salman khan
salman khan - फोटो : social media
रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, राखी सावंत
रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, राखी सावंत - फोटो : Instagram
अभिनव शुक्ला, राखी सावंत
अभिनव शुक्ला, राखी सावंत - फोटो : Instagram
निक्की तंबोली, सलमान खान
निक्की तंबोली, सलमान खान - फोटो : Instagram: @colorstv
Salman Khan And Pritish Nandy
Salman Khan And Pritish Nandy - फोटो : Twitter
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