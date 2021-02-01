सलमान खान पर इस पूर्व सांसद ने साधा निशाना, ‘बिग बॉस’ में हो रहे तमाशे पर जमकर सुनाई खरी खरी

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salman khan
- फोटो : social media
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रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, राखी सावंत
- फोटो : Instagram
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अभिनव शुक्ला, राखी सावंत
- फोटो : Instagram
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निक्की तंबोली, सलमान खान
- फोटो : Instagram: @colorstv
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Salman Khan And Pritish Nandy
- फोटो : Twitter