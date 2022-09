हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक अभिनेता 19 अक्तूबर को इंडस्ट्री में एक दशक पूरा कर लेंगे। इस खास मौके उनकी बहुचर्चित फिल्म 'भेड़िया' का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। इस बारे में हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए जानकारी दी। फिल्म का टीजर वीडियो जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, तारीख को चिन्हित करें। भेड़िया का ट्रेलर 19 अक्तूबर 2022 को धूम मचाने आ रहा है।



Mark the date, a new legend has awakened!🐺#Bhediya trailer howling on 19th October 2022.#BhediyaTrailerOn19thOct@Varun_dvn @kritisanon @Deepakyahanhai @nowitsabhi #PaalinKabak @amarkaushik #DineshVijan pic.twitter.com/vcsjwiCuSg