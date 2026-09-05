पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तान टीम में अंदरूनी कलह ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान की टीम इस दौरे पर अब तीन में से दो टेस्ट हार चुकी है। इसके बाद टीम में भारी बदलाव देखने को मिला और सात खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया, जिसमें मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक शामिल हैं। हालांकि, अब रिजवान और इमाम से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि ड्रेसिंग रूम में इन सीनियर क्रिकेटर्स के व्यवहार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी खुश नहीं था।

कौन से सात नए खिलाड़ी पाकिस्तान टीम से जुड़े?

पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आखिरी टेस्ट एजबेस्टन में खेलेगी। जिन खिलाड़ियों को इस टेस्ट के लिए बुलाया गया है, उनमें सैम अयूब, अब्दुल्लाह फजल, अराफात मिनहास, साद बेग, मोहम्मद रंधावा, रजाउल्लाह और मोहम्मद इमरान जूनियर शामिल हैं। इन सातों में से पांच पहले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं। वहीं, रंधावा और रजाउल्लाह को डेब्यू करना है। अयूब आठ टेस्ट और फजल दो टेस्ट खेल चुके हैं। वहीं, बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर मिनहास वनडे और टी20 में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इमरान जूनियर और साद बेग भी अपने राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं।