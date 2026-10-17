ऑप्टिकल इल्यूजन: तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार

तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों के दिमाग का घूमा देती है। इन तस्वीरों में कुछ ऐसा छिपा होता है, जो आंखों के सामने होते हुए भी आसानी से दिखाई नहीं देता है। यही वजह है कि इन्हें देखकर अच्छे-अच्छे लोगों का भी दिमाग चकरा जाता है। आज ऐसी ही एक दिलचस्प पहेली आपके दिमाग को चुनौती देने के लिए तैयार है, जिसे लेकर हम आए हैं।





इस वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में आपको चूहा खोजना है। तस्वीर में किचन दिख रहा है, जिसके भीतर खाने बनाने वाले सामान और लकड़ियां रखी हुई हैं। कुर्सी और टेबल भी रखा है। इन सामान के बीच एकचूहा छिपा है, जिसे 11 सेकेंड के भीतर खोजना है। दावा है कि 99 फीसदी लोग चूहा नहीं खोज पाए हैं।

