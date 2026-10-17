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ऑप्टिकल इल्यूजन: तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार

Sat, 17 Oct 2026 10:41 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 17 Oct 2026 10:41 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।

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Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot rat in 11 Seconds
तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों के दिमाग का घूमा देती है। इन तस्वीरों में कुछ ऐसा छिपा होता है, जो आंखों के सामने होते हुए भी आसानी से दिखाई नहीं देता है। यही वजह है कि इन्हें देखकर अच्छे-अच्छे लोगों का भी दिमाग चकरा जाता है। आज ऐसी ही एक दिलचस्प पहेली आपके दिमाग को चुनौती देने के लिए तैयार है, जिसे लेकर हम आए हैं। 



इस वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में आपको चूहा खोजना है। तस्वीर में किचन दिख रहा है, जिसके भीतर खाने बनाने वाले सामान और लकड़ियां रखी हुई हैं। कुर्सी और टेबल भी रखा है। इन सामान के बीच एकचूहा छिपा है, जिसे 11 सेकेंड के भीतर खोजना है। दावा है कि 99 फीसदी लोग चूहा नहीं खोज पाए हैं।  
 
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Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot rat in 11 Seconds
तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार - फोटो : AI

तस्वीर को ध्यान से देखिए और अपनी नजरों को हर कोने में दौड़ाइए। साथ ही दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। आपके पास छिपे चूहे को खोजने के लिए सिर्फ 11 सेकेंड हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे या फिर उलझकर रह जाएंगे?
 

Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot rat in 11 Seconds
तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार - फोटो : AI

पहली नजर में यह तस्वीर बेहद आसान लग सकती है, लेकिन चूहा को खोजने में मुश्किल आ सकती है। यह तस्वीर आपकी उलझन बढ़ाने वाली है। ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर की खासियत है कि चूहा आंख सामने होने के बाद भी नजर नहीं आ रहा है। 


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तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार - फोटो : AI

तस्वीर पर नजरें जमाइए और शुरू हो जाइए। कोशिश करिए कि 11 सेकेंड पूरे होने से पहले ही छिपे हुए चूहे को खोज निकालें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो समझिए कि आपकी नजरें काफी तेज हैं। 

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तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार - फोटो : AI

अगर आपने 11 सेकेंड के अंदर चूहा को खोज लेते हैं, माना जाएगा कि आप जीनियस हैं। लेकिन अगर अब भी आपकी नजरें चूहे को नहीं खोज पाई हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। खबर की आखिरी तस्वीर में लाल घेरे के भीतर चूहे को देख सकते हैं। 

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