ऑप्टिकल इल्यूजन: तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार

ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों के दिमाग का घूमा देती है। इन तस्वीरों में कुछ ऐसा छिपा होता है, जो आंखों के सामने होते हुए भी आसानी से दिखाई नहीं देता है। यही वजह है कि इन्हें देखकर अच्छे-अच्छे लोगों का भी दिमाग चकरा जाता है। आज ऐसी ही एक दिलचस्प पहेली आपके दिमाग को चुनौती देने के लिए तैयार है, जिसे लेकर हम आए हैं।
इस वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में आपको चूहा खोजना है। तस्वीर में किचन दिख रहा है, जिसके भीतर खाने बनाने वाले सामान और लकड़ियां रखी हुई हैं। कुर्सी और टेबल भी रखा है। इन सामान के बीच एकचूहा छिपा है, जिसे 11 सेकेंड के भीतर खोजना है। दावा है कि 99 फीसदी लोग चूहा नहीं खोज पाए हैं।
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तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार
- फोटो : AI
तस्वीर को ध्यान से देखिए और अपनी नजरों को हर कोने में दौड़ाइए। साथ ही दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। आपके पास छिपे चूहे को खोजने के लिए सिर्फ 11 सेकेंड हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे या फिर उलझकर रह जाएंगे?
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तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार
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पहली नजर में यह तस्वीर बेहद आसान लग सकती है, लेकिन चूहा को खोजने में मुश्किल आ सकती है। यह तस्वीर आपकी उलझन बढ़ाने वाली है। ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर की खासियत है कि चूहा आंख सामने होने के बाद भी नजर नहीं आ रहा है।
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तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार
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तस्वीर पर नजरें जमाइए और शुरू हो जाइए। कोशिश करिए कि 11 सेकेंड पूरे होने से पहले ही छिपे हुए चूहे को खोज निकालें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो समझिए कि आपकी नजरें काफी तेज हैं।
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तस्वीर में चालाकी से छिपा है चूहा, क्या आप 11 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे? 99 फीसदी लोग मान गए हार
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अगर आपने 11 सेकेंड के अंदर चूहा को खोज लेते हैं, माना जाएगा कि आप जीनियस हैं। लेकिन अगर अब भी आपकी नजरें चूहे को नहीं खोज पाई हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। खबर की आखिरी तस्वीर में लाल घेरे के भीतर चूहे को देख सकते हैं।