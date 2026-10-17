न्यूजीलैंड टूर की ODI टीम चर्चा में: यशस्वी को मौका क्यों नहीं? नमन के चयन और बुमराह की गैरमौजूदगी से उठे सवाल

विज्ञापन

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम के चयन के बाद कई फैसले चर्चा में हैं। यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह नहीं मिली, जबकि नमन धीर को मौका दिया गया है। दूसरी ओर, प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस को लेकर अनिश्चितता और जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी ने भी टीम संयोजन पर सवाल खड़े किए हैं। 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए यह दौरा भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों को परखने और मजबूत संयोजन तैयार करने का अवसर है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि टीम चयन के किन पहलुओं पर चर्चा हो रही है और इन फैसलों का विश्व कप की तैयारी से क्या संबंध है।