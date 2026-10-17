न्यूजीलैंड टूर की ODI टीम चर्चा में: यशस्वी को मौका क्यों नहीं? नमन के चयन और बुमराह की गैरमौजूदगी से उठे सवाल
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 17 Oct 2026 07:03 PM IST
सार
न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम के चयन के बाद कई फैसलों पर चर्चा हो रही है। यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह नहीं मिली, जबकि नमन धीर का चयन हुआ है। शिवम दुबे को मौका दिए जाने की संभावनाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस को लेकर अनिश्चितता और जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी ने भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की तैयारियों पर ध्यान खींचा है।
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विस्तार
न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम के चयन के बाद कई फैसले चर्चा में हैं। यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह नहीं मिली, जबकि नमन धीर को मौका दिया गया है। दूसरी ओर, प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस को लेकर अनिश्चितता और जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी ने भी टीम संयोजन पर सवाल खड़े किए हैं। 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए यह दौरा भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों को परखने और मजबूत संयोजन तैयार करने का अवसर है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि टीम चयन के किन पहलुओं पर चर्चा हो रही है और इन फैसलों का विश्व कप की तैयारी से क्या संबंध है।
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1. यशस्वी जायसवाल को बाहर रखने का फैसला क्यों चर्चा में है?
- यशस्वी जायसवाल को पिछली कुछ वनडे सीरीज में भारतीय टीम में शामिल किया गया था। इससे यह उम्मीद बनी थी कि उन्हें भविष्य के लिए बैकअप ओपनर के रूप में तैयार किया जा सकता है। हालांकि, टीम में जगह मिलने के बावजूद उन्हें प्लेइंग इलेवन में खेलने का अवसर नहीं मिला।
- न्यूजीलैंड दौरे के लिए यशस्वी को टीम में शामिल नहीं किया गया है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है। शुभमन गिल की अनुपस्थिति वाले चौथे और पांचवें वनडे के लिए भी यशस्वी का चयन नहीं हुआ है।
- यहां सबसे अहम सवाल टीम में बैकअप ओपनर तैयार करने की रणनीति का है। विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में मुख्य खिलाड़ियों के चोटिल होने या अनुपलब्ध रहने की स्थिति में वैकल्पिक खिलाड़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यशस्वी को पहले टीम में शामिल करने और फिर इस दौरे से बाहर रखने के फैसले को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।
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2. नमन धीर के चयन से ऑलराउंडर की भूमिका पर चर्चा
- भारतीय वनडे टीम में नमन धीर को शामिल किए जाने के बाद ऑलराउंडर विकल्पों पर भी चर्चा हो रही है। इस संदर्भ में शिवम दुबे का नाम सामने आता है, जो आक्रामक बल्लेबाजी के साथ मध्यम गति से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं।
- सीमित ओवरों के क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी टीम को अतिरिक्त लचीलापन देते हैं। वे बल्लेबाजी क्रम में जरूरत के अनुसार योगदान देने के अलावा गेंदबाजी के विकल्प भी बढ़ा सकते हैं। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में तेज और मध्यम गति के गेंदबाजों की उपयोगिता को देखते हुए इस पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है।
- हालांकि, नमन धीर और शिवम दुबे की भूमिकाएं पूरी तरह समान नहीं हैं। दोनों के चयन का आकलन उनके हालिया प्रदर्शन, टीम की जरूरत और कप्तान की रणनीति के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि किस खिलाड़ी को चुना गया, बल्कि यह भी है कि चयन के जरिए टीम किस तरह का संयोजन तैयार करना चाहती है।
3. फिटनेस की अनिश्चितता के बीच प्रसिद्ध कृष्णा का चयन
- न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में जगह दी गई है। हालांकि, उनकी उपलब्धता फिटनेस टेस्ट के नतीजे पर निर्भर करेगी।
- तेज गेंदबाजी आक्रमण के चयन में खिलाड़ियों की फिटनेस एक महत्वपूर्ण पहलू होती है। यदि किसी गेंदबाज की उपलब्धता पर अनिश्चितता बनी हुई है, तो टीम प्रबंधन को उसके विकल्प और गेंदबाजी संयोजन पर भी विचार करना पड़ता है।
- इसी वजह से प्रसिद्ध के चयन के साथ वैकल्पिक तेज गेंदबाजों के नामों पर चर्चा हो रही है। अनुभवी मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज भी इस बहस का हिस्सा हैं। हालांकि, टीम में चयन नहीं होने के पीछे के कारणों की आधिकारिक जानकारी के बिना यह कहना मुश्किल है कि किसी दूसरे गेंदबाज को मौका क्यों नहीं दिया गया।
- इस दौरे पर प्रसिद्ध की फिटनेस और उपलब्धता यह तय करने में अहम होगी कि भारतीय टीम अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण को किस तरह व्यवस्थित करती है।
4. वनडे विश्व कप से पहले बुमराह को मैच प्रैक्टिस देने का सवाल
- जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड दौरे की वनडे टीम में जगह नहीं मिली है। 2023 वनडे विश्व कप के बाद से उन्होंने केवल दो वनडे मुकाबले खेले हैं। ऐसे में आगामी विश्व कप को ध्यान में रखते हुए वनडे प्रारूप में उनकी तैयारी और मैच अभ्यास पर चर्चा होना स्वाभाविक है।
- बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनकी गैरमौजूदगी में अन्य तेज गेंदबाजों को अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलता है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट से पहले मुख्य गेंदबाजों की उपलब्धता और उनके कार्यभार का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण रहता है।
5. 2027 विश्व कप की तैयारी के लिए क्यों अहम है यह दौरा?
- वनडे विश्व कप 2027 को देखते हुए भारतीय टीम के पास खिलाड़ियों को आजमाने और विभिन्न संयोजनों का आकलन करने का सीमित समय है। ऐसे में न्यूजीलैंड दौरा केवल सीरीज जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होगा कि टीम को अलग-अलग परिस्थितियों में कौन-से विकल्प मिलते हैं।
- यशस्वी जायसवाल जैसे बैकअप ओपनर की भूमिका, ऑलराउंडर विकल्पों का चयन, तेज गेंदबाजों की फिटनेस और बुमराह जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की वनडे उपलब्धता अलग-अलग मुद्दे हैं, लेकिन इन सभी का संबंध टीम की दीर्घकालिक तैयारी से है।