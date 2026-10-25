रहाणे ने चुनी टेस्ट की ऑल टाइम प्लेइंग-11: टीम में रोहित-कोहली और बुमराह को नहीं दी जगह, किसे बनाया कप्तान?

1 of 5 अजिंक्य रहाणे - फोटो : IANS







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पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अपनी ऑल टाइम भारतीय टेस्ट प्लेइंग-11 चुनी है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों को जगह नहीं दी है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले रहाणे ने नंबर चार के स्थान पर विराट कोहली के बजाय सचिन तेंदुलकर को प्राथमिकता दी है। उन्होंने खुद को भी इस टीम में शामिल किया है।

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2 of 5 राहुल द्रविड़ - फोटो : BCCI

किन खिलाड़ियों को चुना?

रहाणे ने उन खिलाड़ियों में से अपनी इस विशेष टेस्ट प्लेइंग-11 का चयन किया, जिनके साथ उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय या घरेलू करियर के दौरान ड्रेसिंग रूम साझा किया था। पारी की शुरुआत के लिए उन्होंने मुरली विजय और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी को चुना, जिसके चलते रोहित शर्मा इस टीम में जगह नहीं बना सके। इसके बाद बल्लेबाजी क्रम में उन्होंने नंबर 3 पर राहुल द्रविड़ और नंबर 4 पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को रखा। नंबर 5 पर खुद अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजी के लिए अपनी जगह बनाई। उनके ठीक बाद नंबर 6 पर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रखा गया, जिन्हें रहाणे ने अपनी इस टीम का कप्तान और विकेटकीपर भी चुना है। धोनी वही कप्तान हैं जिनके नेतृत्व में रहाणे ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।

3 of 5 विराट-अश्विन - फोटो : ANI

गेंदबाजी क्रम में किस किया शामिल

गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो स्पिन विभाग की जिम्मेदारी अनुभवी स्पिनरों रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को सौंपी गई। वहीं, तेज गेंदबाजी के मोर्चे पर रहाणे ने भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा को शामिल किया, जिसके चलते मौजूदा समय के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस टीम से बाहर रह गए। कोहली, रोहित और बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों का इस ऑल टाइम इलेवन-11 में न होना क्रिकेट जगत में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।

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4 of 5 जसप्रीत बुमराह - फोटो : PTI

बुमराह को बाहर रखने का क्यों किया फैसला?

तेज गेंदबाजी आक्रमण से बुमराह को बाहर रखना भी काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि रहाणे ने बुमराह की जगह भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा को तरजीह दी है। चुने गए ये तीनों तेज गेंदबाज उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिन्होंने एक मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में भारत की सफलता में उनके प्रदर्शन ने बड़ी भूमिका निभाई, खासकर उस दौर में जब टीम ने घर से बाहर अधिक नियमित रूप से जीत दर्ज करना शुरू किया था।



दूसरी ओर, जसप्रीत बुमराह सभी प्रारूपों में भारत के अग्रणी तेज गेंदबाजों में से एक के रूप में उभरे हैं और हाल के वर्षों में टेस्ट टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं। हालांकि, रहाणे का यह चयन उन खिलाड़ियों तक ही सीमित था जिनके साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय या घरेलू क्रिकेट में मैदान साझा किया था, जो उनकी इस इलेवन के चुनाव को एक जरूरी संदर्भ देता है। स्पिन और ऑलराउंडर विकल्प के रूप में अश्विन और जडेजा को टीम में शामिल किया गया, जिससे एक ऐसी टीम पूरी हुई जिसमें रहाणे के करियर के अलग-अलग दौर के कई पूर्व साथी खिलाड़ी शामिल थे।

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5 of 5 अजिंक्य रहाणे - फोटो : ANI