{"_id":"6add7e7bd1efa1370f0b1c17","slug":"india-vs-new-zealand-lockie-ferguson-to-skip-third-t20i-matt-henry-to-sit-out-remainder-of-series-2026-10-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: तीसरे टी20 में क्यों नहीं खेलेंगे फर्ग्यूसन? मैट हेनरी सीरीज के शेष मैचों से हुए बाहर","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज खेल रही न्यूजीलैंड की टीम के तेज गेंदबाजी विकल्पों की आने वाले दिनों में कड़ी परीक्षा होने वाली है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत तेज गेंदबाजों को रोटेट किया जा रहा है। लॉकी फर्ग्यूसन मंगलवार को वेलिंगटन में होने वाले तीसरे टी20 मैच के लिए यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि रविवार को ऑकलैंड चले जाएंगे ताकि वे शुक्रवार को ऑकलैंड और फिर हैमिलटन में होने वाले चौथे और पांचवें टी20 मैच के लिए उपलब्ध रह सकें।

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क्राइस्टचर्च में ही रुकेंगे हेनरी

वहीं, मैट हेनरी क्राइस्टचर्च में ही रुकेंगे, जहां पहले दो टी20 मैच खेले गए थे। वह इस सीरीज के बाकी बचे तीनों टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं। इसके बजाय, वह न्यूजीलैंड और भारत के बीच चार नवंबर को खेले जाने वाले पहले वनडे मैच से पहले ऑकलैंड के लिए रवाना होंगे। काइल जैमीसन, जो शुरुआती दोनों टी20 मैचों का हिस्सा नहीं थे, तीसरे मैच के लिए वेलिंगटन जाएंगे और मैच के बाद वहीं रुकेंगे ताकि वे 31 अक्तूबर को वेलिंगटन के खिलाफ कैंटरबरी के फोर्ड ट्रॉफी दूसरे दौर के मैच के लिए उपलब्ध रह सकें।



इसके बाद जैमीसन भी वनडे मुकाबलों के लिए ऑकलैंड रवाना होंगे। ब्लेयर टिकनर अंतिम तीन मैचों के लिए वेलिंगटन में टी20 टीम से जुड़ेंगे, जबकि जोश क्लार्कसन ऑकलैंड जाएंगे और अंतिम दो टी20 मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं, मैट फिशर केवल तीसरे टी20 मैच के लिए कवर के रूप में टीम के साथ वेलिंगटन की यात्रा करेंगे और उसके बाद भारत ए के खिलाफ अपने दूसरे चार दिवसीय मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड ए टीम में वापस लौट आएंगे।

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