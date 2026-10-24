{"_id":"6adcd5c6078b50593901fc27","slug":"ind-w-vs-zim-w-2nd-odi-after-crushing-opening-victory-clinical-india-eye-series-clinching-win-over-zimbabwe-2026-10-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वनडे सीरीज जीतना भारत का लक्ष्य: प्रतिका-शेफाली पर रहेंगी नजरें, जानिए संभावित-11 और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। पहले वनडे में नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजरें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होंगी। वहीं, जिम्बाब्वे की टीम दूसरे मैच में बेहतर प्रदर्शन कर सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत ने इससे पहले रायपुर में खेली गई टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में जिम्बाब्वे का 3-0 से सफाया किया था। अब वनडे सीरीज के पहले मैच में भी दमदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम ने अपनी मजबूत स्थिति का संकेत दे दिया है।

Trending Videos

पहले वनडे में भारत का शानदार प्रदर्शन

सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने जिम्बाब्वे को 197 रन पर समेट दिया और फिर लक्ष्य को महज एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 137 गेंदें शेष रहते ही जीत दर्ज कर ली।



गेंदबाजी में बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी भारत की सबसे बड़ी स्टार रहीं। उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 23 रन देकर चार विकेट झटके। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और 42 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। भारतीय टीम दूसरे वनडे में भी अपने गेंदबाजों से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

बिलव्ड बिजा पर फिर होगी जिम्बाब्वे की उम्मीदें

पहले वनडे में जिम्बाब्वे की ओर से 17 वर्षीय बिलव्ड बिजा ने शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 92 गेंदों पर 62 रन बनाकर टीम की पारी को संभालने की कोशिश की। यह उनके वनडे करियर का चौथा अर्धशतक था। हालांकि, दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिल सका और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 197 रन पर सिमट गई। दूसरे मुकाबले में भी टीम को बिजा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। जिम्बाब्वे को सीरीज में वापसी करनी है तो उसके अन्य बल्लेबाजों को भी जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा।

विज्ञापन

प्रतिका रावल का शतक, शेफाली वर्मा की तूफानी पारी

भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने पहले वनडे में शानदार शतक जड़कर टीम की जीत आसान बना दी। उन्होंने 96 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें 15 चौके शामिल रहे। यह उनके वनडे करियर का तीसरा शतक था। वहीं, शेफाली वर्मा ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 33 गेंदों पर नाबाद 64 रन ठोक दिए। उनकी पारी में पांच चौके और चार छक्के शामिल रहे। शेफाली ने वनडे क्रिकेट में दूसरी बार नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए यह प्रभावशाली प्रदर्शन किया।



दक्षिण अफ्रीका के आगामी बहु-प्रारूप दौरे से पहले भारतीय टीम अलग-अलग बल्लेबाजी संयोजनों को आजमा रही है। ऐसे में दूसरे वनडे में भी टीम प्रबंधन खिलाड़ियों को नई भूमिकाओं में परख सकता है। हालांकि, पहले मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान हुई शुरुआती गलतियों को सुधारना भी भारत के लिए अहम होगा।

भारत की नजरें सीरीज जीत पर

भारतीय टीम के पास दूसरे वनडे में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने का मौका होगा। पहले मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दबदबा बनाने वाली टीम इंडिया इस लय को बरकरार रखना चाहेगी। दूसरी ओर, जिम्बाब्वे को भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा।

कब-कहां और कैसे देखें मैच? भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच दूसरे वनडे मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर किया जाएगा।

वहीं, जो दर्शक इस मुकाबले को मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ऑनलाइन देखना चाहते हैं, वे जियोहॉटस्टार एप और इसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

यह मुकाबला रविवार को वडोदरा के कोतांबी स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा।

मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे शुरू होगा।